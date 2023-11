Duop Reath découvre enfin la NBA

Dans la rencontre perdue à Los Angeles, Duop Reath a réalisé une bonne performance avec 11 points (trois paniers primés), 3 rebonds, 3 passes et 1 contre en seulement 14 minutes sur le parquet.

« Il a fait un bon match », estime Chauncey Billups pour The Oregonian. « C’est un pivot qui peut s’écarter donc j’ai dessiné des actions pour lui car je savais que les défenseurs seraient loin de lui. On a fait un bon boulot pour le trouver. Et il s’est battu comme un fou. »

Un premier match à 27 ans

Mais cette partie n’est pas anodine pour le joueur de 27 ans. C’était en effet son premier match en NBA ! Forcément un moment spécial pour le pivot de l’Australie. « C’est une bénédiction d’être ici. Il y a eu des hauts et des bas et tout ceci fait partie ce long voyage », commente le basketteur, né au Soudan du Sud.

Après deux saisons en NCAA, à LSU, entre 2016 et 2018, Duop Reath n’avait pas réussi à entrer en NBA. Il a donc voyagé, passant par la Serbie et la Chine, avec des piges en Summer League, en 2019 avec Brooklyn ou 2022 avec Phoenix. « Il n’a jamais abandonné », livre son coéquipier aux Blazers et en sélection Matisse Thybulle.

Signé en septembre par les Blazers, le pivot avait été coupé avant le début de la saison régulière. Avant d’être finalement rappelé avec un « two-way contract ». Après quelques minutes pour prendre la température en G-League (un match à 37 points et 10 rebonds), il a enfin goûté à la NBA à Los Angeles.

Matisse Thybulle ému pour son coéquipier

« C’est évident que d’avoir bien joué il y a quelques jours, ça aide », poursuit le coach. « Tout le monde a confiance en lui. Personne ne fut surpris par sa prestation en G-League. J’attendais seulement qu’il vienne avec nous. »

Ce premier match est donc à la fois le début d’une nouvelle aventure mais aussi la fin d’une autre pour Duop Reath, celle de son arrivée dans la ligue. Cinq ans et des milliers de kilomètres après son départ de l’université.

« Souvent, les fans NBA ne voient pas ce qu’il a fallu à un joueur pour en arriver là. Cela peut paraître simple, mais ça ne l’est pas de connaître l’histoire d’un joueur, ce qu’il a fait et les étapes qu’il a traversées pour devenir ce qu’il est », assure Matisse Thybulle. « Je suis heureux de voir que cela porte ses fruits. Il a fait son premier match, a marqué trois fois à 3-pts et a bien défendu. J’ai presque été ému en le regardant. »

Duop Reath Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 1 14 40.0 37.5 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 1.0 11.0 Total 1 14 40.0 37.5 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 1.0 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.