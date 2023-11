Ausar Thompson, le rookie hyperactif des Pistons

Ausar Thompson n’a pas traîné pour se distinguer à l’occasion de ses premiers pas sur les parquets NBA. Le rookie des Pistons marque déjà les esprits en se hissant parmi les 12 meilleurs rebondeurs de la ligue, mais aussi dans le Top 10 des meilleurs contreurs ! Au point que son coach, Monty Williams, lui offre le troisième plus gros temps de jeu de son équipe, derrière Cade Cunningham et Isaiah Stewart.

Avec son envie, son énergie et son jump, le jeune ailier fait ainsi figure d’intrus aux côtés de tous les meilleurs pivots de la ligue, rappelant à Monty Williams un certain Shawn Marion par son volume de jeu et ses qualités de « two-way player ». Au-delà de ses rebonds et de ses contres, Ausar Thompson est déjà un très bon défenseur, et on souvient ainsi de passages très convaincants face à Shai Gilgeous-Alexander.

« Vous regardez et vous vous demandez pourquoi tel gars ne prend pas un certain nombre de rebonds, c’est parce qu’Ausar les vole ! », avait-il récemment lancé après sa dernière sortie à 16 rebonds face à Chicago.

Le 5 novembre face à Phoenix, Ausar Thompson a compilé 14 points, 9 rebonds, 4 interceptions, 4 contres et 4 passes décisives, devenant le troisième rookie après Kevin Garnett et Ralph Sampson à compiler de tels chiffres.

Pas (encore) de raisons de bouleverser la hiérarchie

Sur la base de ce début de saison réussi sur le plan individuel, le frère d’Amen devrait logiquement hériter de davantage de responsabilités. Pour autant, coach Williams ne tient pas à précipiter les choses.

« On le met déjà sur le joueur adverse le plus costaud chaque soir. J’ai l’impression d’être vraiment dur quand je dois le corriger à la volée alors qu’il vient de faire une erreur de rookie, mais c’est parce que j’en attends beaucoup de lui », a-t-il également déclaré.

Le nouveau stratège des Pistons estime déjà en demander beaucoup à son rookie, et n’est donc pas forcément favorable à une expansion de son rôle dans l’immédiat. Et ce alors que les Pistons sont déjà bel et bien derniers de la conférence Est, et qu’un besoin d’ajustement pourrait se faire ressentir rapidement si les résultats restent en l’état.

« Je lui ai dit que j’avais confiance en lui vu le travail qu’il fournit. Il ne fuit aucune situation. Parfois, je vais trop loin quand je lui en demande beaucoup. Lui en demander encore plus n’est pas une priorité pour l’instant. Parce qu’il en fait déjà beaucoup », a-t-il ajouté.

Le salut de Detroit passera sans doute par le collectif, et ça tombe bien, car c’est dans un collectif qui tourne à plein régime qu’Ausar Thompson peut être le plus performant avec son profil opportuniste, qui n’a pas forcément besoin d’avoir le ballon en main ou de systèmes appelés pour lui afin de briller.

Ausar Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 DET 11 32 40.0 15.4 76.7 4.2 6.4 10.6 3.6 3.4 1.2 2.2 1.8 11.2 Total 11 32 40.0 15.4 76.7 4.2 6.4 10.6 3.6 3.4 1.2 2.2 1.8 11.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.