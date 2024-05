La Nike Air Penny 2 est de retour en France !

C’était il y a un peu plus de 25 ans, à l’époque où l’arrière du Magic Penny Hardaway s’érigeait en potentiel successeur de Michael Jordan au sommet de la ligue. Pour accompagner son ascension, Nike avait mis le paquet sur la « Nike Air Penny » sa chaussure signature qui héritait là d’une nouvelle version, la « Penny 2 ».

Après le retour de la Penny 1 « Stadium » lundi sur le Nikestore US, la Penny 2 fait aujourd’hui son retour en France avec un coloris automnal « Baroque Brown », avec une tige en beige et marron clair complétée par une semelle intermédiaire d’un marron plus foncé, reposant sur une semelle extérieure beige.

Et la bonne nouvelle, c’est que la paire est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 190 euros.