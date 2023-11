Reebok relance la « Answer III »

Allen Iverson et Reebok ont marqué la fin des années 90, avec d’abord la « Question » puis la collection « The Answer » qui a connu son apogée avec la « Answer IV » lors de l’épopée de 2001 avec les Sixers jusqu’en Finals NBA. Un an plus tôt, la superstar de Philly avait arboré des « Answer III » qui font leur retour aujourd’hui.

La paire et la saison 1999-2000 « en question » avaient été moins marquantes (défaite en demi-finale de conférence face aux Pacers, futurs finalistes), mais Reebok va lui donner l’occasion de revenir sur le devant de la scène en ressortant le modèle.

Celui-ci se présente avec une tige en cuir blanc et une couche de rouge recouvrant l’avant et une partie de l’empeigne, sur laquelle ressort le logo de la marque Reebok. La pastille sur laquelle on retrouve le logo « I3 » du joueur est également présente, en noir et doré. Le logo apparaît également en rouge et blanc sur la languette. L’ensemble repose sur une semelle blanche avec notamment la mousse DMX de l’époque en guise de semelle intermédiaire.

La Answer III a fait son retour depuis vendredi sur le site US de Reebok au prix de 140 dollars.

