Killian Hayes, le contrat de confiance

Deni Avdija, Devin Vassell, Tyrese Haliburton ou encore Aaron Nesmith et Cole Anthony. Tous ont été draftés en 2020, derrière Killian Hayes, et ils ont profité de l’été pour décrocher une prolongation. Ce qui n’est pas le cas du meneur français des Pistons, sous pression cette saison puisqu’il sera « free agent » protégé en juillet prochain.

Une situation compliquée qu’il semble plutôt bien gérer puisqu’il vient de signer une remarquable semaine avec deux pointes à 21 et 23 points, à 50% aux tirs, dont 40% à 3-points. Pas suffisant pour éviter à Detroit d’enchaîner sept défaites, mais le Français est une vraie satisfaction comme complément de Cade Cunningham pour son coach.

Le plus complémentaire de Cade Cunningham ?

« Je crois simplement que c’est comme ça que Troy Weaver (le GM) envisageait qu’il joue » explique Monty Williams, qui lui fait confiance. « Il s’agit d’être agressif, de mettre des tirs et de jouer en confiance. »

Jeune témoin de cette progression, Ausar Thompson estime que la montée en puissance de Killian Hayes est bénéfique à Cade Cunningham. « Killian en fait beaucoup, et je pense qu’il enlève de la pression à Cade », analyse l’intéressant rookie des Pistons. « Les défenses se focalisent sur Cade. Il fait baisser la pression en remontant le terrain, il enlève de la pression à Cade et un peu de la mienne sur le plan défensif. Vous l’avez tous vu, c’est un chien en défense. Il se donne à fond et ne perd jamais confiance en lui. »

La défense, priorité de Monty Williams

Des qualités défensives qui lui ont permis de passer devant Jaden Ivey dans la rotation, et de s’installer dans le cinq de départ de Monty Williams.

« Les objectifs sont assez clairs : nous voulons jouer un style de basket collectif, et je suis plus enclin à parler aux gars de défense et de rebond que d’attaque » s’est justifié Monty Williams sur la concurrence entre Jaden Ivey et Killian Hayes. « Quand vous défendez et prenez des rebonds, tout le reste se fait tout seul. En ce qui concerne Ivey, c’est encore un jeune joueur. Et comme je l’ai déjà dit, je ne donne pas de minutes. Les minutes se méritent. »

Killian Hayes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 26 26 35.3 27.8 82.4 0.2 2.4 2.7 5.3 2.2 1.0 3.2 0.4 6.8 2021-22 DET 66 25 38.3 26.3 77.0 0.6 2.6 3.2 4.2 2.8 1.2 1.7 0.5 6.9 2022-23 DET 76 28 37.7 28.0 82.1 0.4 2.5 2.9 6.2 2.9 1.4 2.3 0.4 10.3 2023-24 DET 10 31 40.4 32.4 77.3 0.4 2.9 3.3 4.9 2.6 1.4 1.0 0.5 11.3 Total 178 27 37.7 27.8 80.0 0.4 2.6 3.0 5.3 2.7 1.3 2.1 0.4 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.