Josh Giddey pousse un coup de gueule

Le Thunder n’est plus le « laboratoire de jeunes talents » des dernières années. Plus talentueuse avec le « retour » de Chet Holmgren, l’équipe de Mark Daigneault est devenu plus ambitieuse comme en témoigne son début de saison régulière (5v-4d), mais aussi plus exigeante.

Après la courte défaite concédée sur le parquet de Sacramento ce week-end (105-98), c’est Josh Giddey qui a poussé une gueulante sur le manque de dureté de son équipe, particulièrement au rebond.

Pour le joueur australien, avant l’adresse extérieure catastrophique de son équipe ce soir là (7/30), c’est la bataille au rebond qui a fait plonger le Thunder. Sacramento a dominé les débats avec 52 prises contre 38 pour OKC. Cerise sur le gâteau, les Kings se sont offert le luxe de gober 16 rebonds offensifs ! L’écart de trop pour Josh Giddey…

« Il faut qu’on nous inculque que lorsqu’un tir est pris, nous devons tous aller vers le cercle pour prendre des rebonds », a-t-il lancé après le match. « L’année dernière, on était plus petits, mais on était meilleurs au rebond. Cette année, on a plus de mal à le faire… et c’est de notre faute, à nous les petits. Nous devons aller sur le terrain, être physiques et faciliter la vie de nos grands ».

L’importance des détails

La pique ne concerne donc pas spécialement Chet Holmgren, meilleur rebondeur d’Oklahoma City à égalité avec Shai Gilgeous-Alexander sur ce match, mais l’ensemble du groupe.

D’autant que le mal est récurrent, puisque le Thunder, 26e équipe de la ligue au classement des rebonds, avait déjà été dominé dans ce secteur lors des défaites face aux Nuggets (48-29) et aux Pelicans (58-49).

« Comme on est l’équipe la plus petite, c’est à nous de donner le premier coup », a ajouté Josh Giddey. « Il y a des moments où on le fait, et d’autres où on ne le fait pas, mais il faut que ce soit pendant 48 minutes. Il faut que ce soit cohérent. Contre ces équipes plus grandes et plus expérimentées, si nous n’y parvenons pas, beaucoup d’équipes nous pousseront à bout ».

Arrivés aux portes des playoffs la saison dernière, les joueurs du Thunder ont pris conscience de l’importance des détails pour continuer à grappiller quelques places à l’Ouest, et la bataille au rebond en fait partie.

« Nous sommes une équipe difficile à suivre, simplement en raison des qualités de nos joueurs. Nous sommes une équipe talentueuse sur le plan offensif, mais c’est l’autre côté du terrain qui nous fera gagner des matchs », a martelé Josh Giddey.

La réaction d’Oklahoma City sera intéressante à suivre sur ce point ce soir sur le parquet de Phoenix, parmi les dix meilleures équipes de ce début de saison au rebond.

Josh Giddey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 54 32 41.9 26.3 70.9 1.8 6.0 7.8 6.4 1.6 0.9 3.2 0.4 12.5 2022-23 OKC 76 31 48.2 32.5 73.1 2.0 5.9 7.9 6.2 1.9 0.8 2.8 0.4 16.6 2023-24 OKC 9 28 41.5 22.2 80.0 1.1 4.6 5.7 4.6 1.1 0.6 2.9 0.3 12.2 Total 139 31 45.6 29.2 72.6 1.8 5.9 7.7 6.2 1.7 0.8 2.9 0.4 14.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.