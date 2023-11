Comment Domantas Sabonis a relancé Kevin Huerter

Bien pris par Chet Holmgren et l’aide de Luguentz Dort sous le cercle, Domantas Sabonis semblait mal embarqué. Mais l’intérieur des Kings n’a pas paniqué et a trouvé un angle de passe qui a cassé la défense du Thunder : une merveille de petite passe à terre vers Kevin Huerter coupant au cercle.

Le shooteur des Kings finira au cercle, après l’avoir fait une première fois quelques minutes plus tôt en contre-attaque, au tout début du match. « J’ai manqué beaucoup de lay-up cette année, il faut persévérer. C’est sympa d’en voir plusieurs rentrer », affiche le joueur de 25 ans après la rencontre.

On sent un peu de soulagement dans son discours. Avant la rencontre de cette nuit face au Thunder, l’arrière était à la peine. Il ne tournait qu’à 9 points de moyenne avec de mauvais pourcentages (34% dont 29% de loin). Une production incomparable à celle de l’an dernier, sa meilleure saison en carrière avec 15 points chaque soir.

Garder le ballon en mouvement

« Je parlais d’énergie et de rythme, le fait de jouer dans le cadre de notre attaque. Offensivement, on a mieux fait ce soir que lors des trois derniers matchs. Donc ce n’est pas surprenant. Mon jeu s’est développé sur ces trois matchs. Le fait de sentir l’énergie et le rythme dans ce qu’on fait, faire vite tourner le ballon, couper sans hésiter et savoir que la balle va me revenir… », énumère Kevin Huerter au sujet de sa belle soirée.

Ce qu’il décrit est beaucoup lié à sa relation technique avec Domantas Sabonis. Ce dernier ne s’est pas contenté de le servir sur l’action évoquée plus haut. À plusieurs reprises, le pivot a trouvé son shooteur venu du poste pour remonter tête de raquette, avec des transmissions, parfois sous les jambes, dans les bons timings.

« C’est quelque chose qui a beaucoup fonctionné pour nous l’an dernier, on essaie de s’en remettre à ça. Si je rentre des tirs et qu’il coupe au cercle (en même temps), ce sont deux choses compliquées à défendre. L’équipe adverse va devoir engager plus de deux gars sur le ballon. Notre volonté à faire la passe de plus, ressortir le ballon et le garder en vie… J’espère qu’on va s’en tenir à ça », poursuit Huerter, qui a bénéficié de la majorité des ballons distribués par le Lituanien.

Un record pour Sabonis

Ce dernier a signé son 15e triple-double sous le maillot des Kings (17 points, 13 rebonds et 13 passes), égalant un record appartenant à Chris Webber sous l’ère Sacramento (Oscar Robertson détient le record de franchise, les Cincinnati Royals à l’époque, avec 176 triple-double). Grâce à son intelligence de jeu, Kevin Huerter a fini avec 28 points (11/19 aux tirs dont 4/10 de loin).

« Kevin a clairement été grand pour nous. Il a ouvert le jeu de différentes manières. Il a bien shooté, il a créé du jeu pour nous », salue Mike Brown, en citant également Keegan Murray (24 points à 8/17) dont le niveau d’adresse était bas jusqu’ici. D’autant qu’en plus d’une adresse retrouvée, les deux hommes ont été actifs au rebond, avec 20 prises en cumulé.

Le coach des Kings ajoute : « Tout le monde sait que ces gars sont de supers shooteurs. L’important pour nous est de les maintenir dans une dynamique positive, mais aussi en les poussant dans d’autres secteurs. Je les pousse tous les deux à défendre, prendre des rebonds, faire les petites choses, et s’ils sont ouverts, de shooter. Parce que j’ai confiance, si je te dis de shooter, même si tu es à 1/10, ça doit te donner un niveau de confort pour vouloir shooter. »

Kevin Huerter Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 75 27 41.9 38.5 73.2 0.8 2.5 3.3 2.9 2.1 0.9 1.5 0.3 9.7 2019-20 ATL 56 31 41.3 38.0 82.8 0.6 3.5 4.1 3.8 2.5 0.9 1.6 0.5 12.2 2020-21 ATL 69 31 43.2 36.3 78.1 0.6 2.8 3.4 3.5 2.4 1.2 1.1 0.3 11.9 2021-22 ATL 74 30 45.4 38.9 80.8 0.4 3.0 3.4 2.7 2.5 0.7 1.2 0.4 12.1 2022-23 SAC 75 29 48.5 40.2 72.5 0.6 2.8 3.4 3.0 2.4 1.1 1.3 0.3 15.2 2023-24 SAC 7 26 33.8 28.6 75.0 0.9 4.1 5.0 2.7 2.0 0.7 1.3 0.4 9.1 Total 356 30 44.2 38.3 76.5 0.6 2.9 3.5 3.1 2.4 1.0 1.3 0.4 12.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.