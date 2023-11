Mark Williams, l’aspirateur à rebonds des Hornets

Steve Clifford ne sait pas sur quel pied danser avec les centimètres dont il dispose. Il estime que ses Hornets ont plus de mal cette saison face aux cinq de plus petite taille. « Lorsqu’on doit se passer de Mark (Williams) ou de Nick (Richards), notre défense n’a clairement aucune chance. On ne peut pas prendre de rebonds », lâchait l’entraîneur après leur défaite face aux Wizards, deux jours plus tôt.

Le coach des Hornets s’est moins posé de question cette nuit, face aux mêmes adversaires, en s’appuyant au maximum sur Mark Williams. Ce dernier, limité à 18 minutes de jeu lors de la première manche (en raison d’un souci de fautes), a signé le meilleur match de sa jeune carrière.

Le pivot de Charlotte a enchaîné les rebonds offensifs puis les dunks, ou les claquettes, pour participer à la démolition intérieure des Wizards : 67 rebonds captés pour les Hornets, dont 28 offensifs, contre 36 aux hommes de la capitale, et +20 aux points marqués à l’intérieur (74-54).

Et donc, au cœur de cet énorme écart qui a amené Charlotte à shooter 22 tirs de plus, la performance du pivot : 21 points (10/21) et 24 rebonds, dont… 15 offensifs ! Le joueur de 21 ans s’est ainsi emparé d’un record de franchise.

Proche du double-double sur la saison

« Il faut que cela devienne notre identité. Si l’on veut jouer grand, il faut que ce soit un aspect du jeu que l’on maîtrise et que ce soit constant. J’espère que ce soir est un pas dans la bonne direction », félicite timidement Steve Clifford après le match.

Celui-ci ajoute que son glouton de la soirée, et son remplaçant Nick Richards (15 points et 7 rebonds), sont « des pivots traditionnels et on leur demande de faire des choses en défense qu’ils n’ont pas l’habitude de faire. Plus vite on les mettra à l’aise, mieux on se portera. Parce que ce n’est pas seulement pour ce match. C’est pour Boston où ils jouent avec un pivot traditionnel. »

Le technicien des Hornets fait ici référence au placement défensif de ses intérieurs selon les phases de jeu à couvrir, en particulier sur les pick-and-roll. « C’est compliqué. Si vous les observez quand le ballon bouge, ils vont naturellement protéger le cercle, c’est un instinct que je vois. Ce n’est pas facile pour eux », juge-t-il.

Ce qui l’est davantage en revanche concernant Mark Williams, c’est sa facilité à finir sous le cercle. Sa grosse performance de la soirée ne vient pas de nulle part. Plus tôt dans le mois, il avait signé 27 points (9/12 aux tirs) face aux Pacers, avant d’enchaîner avec 19 points (8/8) et 10 rebonds face aux Mavs.

Joueur le plus adroit de la ligue (72% !), le « sophomore », drafté en 15e position lors de la Draft 2022, se rapproche du double-double de moyenne sur la saison (15.4 points et 9.9 rebonds).

Mark Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 CHA 43 19 63.7 0.0 69.1 2.2 4.9 7.1 0.4 2.2 0.7 0.9 1.1 9.0 2023-24 CHA 7 25 83.0 0.0 75.0 2.6 5.3 7.9 0.9 2.4 1.0 1.6 1.0 14.6 Total 50 20 66.8 0.0 70.5 2.2 5.0 7.2 0.5 2.2 0.7 1.0 1.0 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.