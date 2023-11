Un nouveau coloris de la Jordan Tatum 1 débarque en France

C’est sans doute l’un des coloris les plus « flashy » de la JT 1 depuis sa sortie. Cette Jordan Tatum 1 « Wave Runner » fait dans le multicolore, dans le style des survêtements des bariolés des années 90.

On y retrouve une tige entre bleu ciel sur la partie avant, violet à l’arrière, avec des touches de vert pâle sur la languette et le talon tandis que le col ressort en noir. La semelle s’articule entre blanc et rose. Le rose apparaît également sur différentes finitions, comme le logo « Jumpman », la signature du ou le logo du Jayson Tatum.

La JT 1 « Wave Runner » est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 120 euros.