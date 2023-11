Et voici le musée LeBron James !

La LeBron James Family Foundation a annoncé jeudi l’ouverture du LeBron James’ Home Court, un musée dédié à l’Elu d’Akron, dans l’Ohio. Ce musée ouvrira ses portes le 25 novembre, de 9h à 17h du lundi au samedi.

L’établissement sera situé dans l’enceinte de la House Three Thirty de la fondation de LeBron James, qui accueille élèves, parents, éducateurs et le personnel de l’association I PROMISE.

L’entrée est à 23 dollars (évidemment !), et gratuite pour les enfants de cinq ans et moins. Toutes les recettes seront reversées à la fondation. La visite débute par l’épopée avec la Vincent-St. Mary High School, et parmi les objets exposés figurent le cercle et la planche d’origine sur lesquels il shootait quand il était lycéen.

De nombreux éléments personnels sont présents pour rappeler sa première sélection All-Star, ses succès avec Team USA, et bien sûr ses différents titres avec le Heat, les Cavaliers et les Lakers.

En outre, on trouvera une galerie d’art d’œuvres réalisées par des fans, des chaussures de sport originales de LeBron, ainsi que des photos et objets liés à sa famille et ses proches.