Les Kings ont changé leurs rotations pour mettre fin à leur série noire

Après trois défaites de suite, et toujours privés de De’Aaron Fox, les Kings devaient réagir. Mike Brown s’est laissé un peu de temps de réflexion mais le coach a bel et bien fini par modifier sa rotation.

Sasha Vezenkov et JaVale McGee en ont fait les frais, scotchés sur le banc, pendant l’intégralité du match. À leur place, Kessler Edwards et Alex Len ont obtenu du temps de jeu, 16 et 13 minutes respectivement, dans la victoire arrachée en prolongation face aux Blazers la nuit dernière (121-118).

De même, c’est le jeune Keon Ellis (23 ans) qui a pris place dans le cinq majeur en lieu et place de Davion Mitchell, qui a de son côté réagi avec son meilleur match de ce début de saison, à 16 points et 4 passes.

« Il a changé la rotation en général, avec beaucoup de gars », confirme Domantas Sabonis dans le Sacramento Bee. « Il nous montre que tout le monde peut avoir sa chance de jouer si on n’est pas prêt à performer. On a concédé deux défaites embarrassantes à Houston, ce qui n’était clairement pas dans notre plan de route. »

« On aura besoin de tout le monde pour être une bonne équipe »

Avec 30 minutes en sortie de banc, Malik Monk a pour le coup incarné cette volonté démultipliée de s’imposer malgré des circonstances contraires. Maladroit à souhait à 4/16 aux tirs, le grand pote de De’Aaron Fox a cependant persévéré pour terminer à 23 points et 10 passes, son premier double-double points/passes en sept ans de carrière !

« Si je ne rentre pas mes tirs, je trouve toujours une autre manière de peser sur le match. J’ai enfin réussi à totaliser 10 passes pour la première fois de ma carrière », savourai-il. « J’essaye simplement de faire autre chose sur le terrain, quand mes tirs ne rentrent pas. Je me fiche des tirs ratés, j’ai une confiance folle. Je savais que j’allais provoquer des fautes si je continuais d’attaquer. C’est toujours bon de gagner sans notre star. On perdait et on était dans une mauvaise passe mais on a montré qu’on pouvait gagner en équipe. »

Malgré une petite soirée d’adresse pour Malik Monk, mais aussi pour Keegan Murray (4/17) et Kevin Huerter (5/13), les Kings ont su s’arracher pour décrocher d’abord une prolongation improbable alors que Deandre Ayton enfilait les paniers comme des perles en fin de match. Mais aussi pour s’imposer ensuite en overtime face à de vaillants Blazers (privés quant à eux de leur vétéran Malcolm Brogdon, blessé en début de match)…

« On a besoin de ça. La saison est longue », conclut Kevin Huerter. « On a beaucoup de gars dans ce vestiaire qui peuvent jouer. On aura besoin de tout le monde pour être une bonne équipe dans cette Ligue et retourner en playoffs. Il faut avoir un effectif dense pour gagner en saison régulière et, évidemment, sans Fox, on a besoin d’un coup de pouce des autres gars. »