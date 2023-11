Le MVP de la nuit | Shai Gilgeous-Alexander dans sa zone de confort

À l’instar de Dennis Schroder ou de son coéquipier Dillon Brooks, Shai Gilgeous-Alexander surfe sur son excellente Coupe du monde, et cette nuit, face aux Cavaliers, l’arrière All-Star a flirté avec son record en carrière. Il s’en est fallu d’un petit point puisque SGA a planté 43 points dans la victoire du Thunder. Un total impressionnant quand on sait qu’il n’a shooté « que » 22 fois.

Car Shai Gilgeous-Alexander est d’une efficacité redoutable, dans son style si reconnaissable. Face à Darius Garland et Donovan Mitchell, il est allé chercher ses paniers habituels. Sans jamais vraiment forcer, et toujours à mi-distance ou près du cercle.

Le talent juste

« Je sais que c’est là que je suis le meilleur » explique-t-il. « Je me sentais bien en arrivant. Je voulais juste jouer vite, dans ma zone de confort, et faire le bon geste ».

Ce qui séduit son coach, et sans doute ses coéquipiers, c’est que SGA ne cherche pas à en faire trop. Il n’est pas catalogué parmi les croqueurs, et cette nuit, il a cherché à faire jouer les autres, et on l’a vu chercher des extra-pass pour trouver le tir le plus ouvert.

« Quand ils me prennent à deux ou envoient plusieurs joueurs sur moi, c’est toujours important de faire le bon geste » confirme le Canadien. « C’est comme ça qu’on m’a appris à jouer, et au final, je veux simplement gagner. Mes partenaires sont très bons, et c’est facile de leur faire confiance. »

Une première mi-temps quasi parfaite

Une mentalité qui plaît à son coach, très chanceux de pouvoir compter sur un leader qui ne cherche pas l’isolation ou à jouer les héros. « Ce n’est pas comme s’il avait pris le match à son compte, et dominé Cleveland » souligne Mark Daigneault. « La balle a circulé, et c’est là qu’on devient difficile à défendre. »

À l’arrivée, Gilgeous-Alexander plante 43 points à 15 sur 22 aux tirs. On retiendra sa première mi-temps à 21 points à 10 sur 11 aux tirs, mais aussi ses 7 rebonds, 6 passes et 3 interceptions. En 38 minutes.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.6 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.7 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 6 35 48.0 30.8 90.3 0.7 6.3 7.0 6.5 2.2 2.3 2.5 0.5 25.7 Total 317 33 48.4 34.6 84.6 0.7 3.9 4.6 4.6 2.2 1.3 2.3 0.7 21.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.