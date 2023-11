Programme du soir | Les chocs Sixers – Celtics et Nuggets – Warriors

Avec dès 01h00 (beIN Sports Max 4) le gros choc entre les Sixers de Joel Embiid et les Celtics de Jayson Tatum.

À 01h30, Victor Wembanyama et les Spurs sont à New York (beIN Sports 1) tandis que James Harden et les Clippers sont dans le même temps à Brooklyn. Bradley Beal pourrait lui bien faire ses débuts avec les Suns à Chicago (02h00).

LeBron James retrouve Dillon Brooks à la même heure quand Miami est à Memphis, toujours à partir de 02h00.

Egalement à 02h00, Rudy Gobert et les Wolves reçoivent les Pelicans, privés de Zion Williamson, absent pour des raisons personnelles. Enfin, le deuxième gros choc de la soirée oppose les Nuggets aux Warriors, à 04h00.

Programme complet

01h00 | Charlotte – Washington

01h00 | Indiana – Utah

01h00 | Philadelphie – Boston (beIN Sports Max 4)

01h30 | New York – San Antonio (beIN Sports 1)

01h30 | Brooklyn – LA Clippers

02h00 | Chicago – Phoenix

02h00 | Houston – LA Lakers

02h00 | Memphis – Miami

02h00 | Milwaukee – Detroit

02h00 | Minnesota – New Orleans

02h00 | Oklahoma City – Cleveland

02h30 | Dallas – Toronto

04h00 | Denver – Golden State

04h00 | Sacramento – Portland