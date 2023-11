Isaiah Jackson raconte son énorme contre sur Victor Wembanyama

Même les plus grands pivots, par la taille ou le talent, se font contrer dans leur carrière. Même par des plus petits qu’eux, et on se souvient que les minuscules Nate Robinson ou Spud Webb étaient capables de bâcher des joueurs à qui ils rendaient 30, voire 40 centimètres. Isaiah Jackson ne mesure pas 1m70, mais 2m06, et il a signé l’un des plus beaux contres de ce début de saison puisqu’il s’est permis de scotcher une tentative de dunk de Victor Wembanyama (2m23) !

Un contre qui a tourné en boucle mardi, et le jeune intérieur des Pacers raconte son « exploit ». Pour lui, ce n’est d’ailleurs pas un exploit puisque c’est son rôle de protéger le cercle.

« C’est arrivé si vite ! » reconnaît-il. « C’est quelque chose que je suis habitué à faire : contrer des tirs. Mais c’est un super joueur, très athlétique. J’ai eu le sentiment de simplement sauter, et d’avoir le ballon. Comme j’avais vu des highlights et des choses comme ça, je savais qu’il allait essayer de dunker. J’ai juste sauté et je l’ai eu ».

Rick Carlisle impressionné !

Isaiah Jackson n’est pas le premier à contrer Victor Wembanyama, puisque le phénomène français a déjà subi trois contres depuis le début de saison. Mais pour le jeune intérieur, ce contre compte beaucoup car il est barré par Jalen Smith, comme doublure de Myles Turner. Un Smith qui s’affirme d’ailleurs comme l’un des meilleurs intérieurs remplaçants de la NBA avec ses 11.2 points et 6.2 rebonds en seulement 16 minutes.

Mais Rick Carlisle tient à mettre en avant le travail d’Isaiah Jackson, qui entre dans sa 3e année. Face aux Spurs, il signe 7 points, 3 rebonds et 2 contres en 15 minutes.

« Ce qu’il a fait lundi soir est l’une des choses les plus impressionnantes que j’ai vues », lance le coach d’Indiana. « Je ne parle pas seulement de ce contre sur Victor. Je parle de sa manière de rester prêt, sa manière de travailler en venant même les jours de repos, et en gardant cette mentalité. À deux reprises cette saison, nous avons eu des problèmes de fautes avec nos deux pivots en première mi-temps. Il est entré en jeu contre Washington et a fait du bon travail, et la nuit dernière, il a été formidable. Il a été formidable. C’était parfait ».

Les Pacers croient en lui

Même s’il difficile de grappiller du temps de jeu derrière la paire Turner-Smith, Isaiah Jackson peut se consoler en se disant qu’il a la confiance de ses dirigeants puisqu’ils ont déjà garanti sa saison pour la saison prochaine, à 4.4 millions de dollars.

« Cela signifie beaucoup. À Indiana, ils croient en moi » se rassure-t-il. « Ils ont le même objectif que moi, à savoir s’améliorer. Ils savent que je suis jeune et que j’ai encore beaucoup de choses à travailler, mais ils savent aussi que je peux entrer en jeu et avoir un impact sur le match comme peu de gens peuvent le faire, en étant juste une menace sur les passes lobées et en étant présent défensivement ».