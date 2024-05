P.J. Tucker ne s’attendait pas à quitter les Sixers

Son nom avait été associé à celui de James Harden dès l’été dernier. P.J. Tucker a finalement bien été transféré en compagnie du barbu, des 76ers vers les Clippers. « Je ne m’attendais pas à être échangé, donc je ne savais pas. C’est sorti de nulle part », réagit le vétéran de 38 ans, cité par le New York Post, malgré ces rumeurs estivales.

Et selon lui, il n’était pas le seul à avoir avancé dans le flou. Le champion NBA 2021 dit avoir envoyé un texto à Joel Embiid, également pris au dépourvu, après la transaction. « D’après ce que je sais, il ne le savait pas non plus. Mais on ne sait jamais avec ce genre de choses. C’est la NBA. On ne sait jamais. »

On savait surtout qu’il existait un intérêt mutuel entre James Harden et les Clippers, et qu’un tel transfert pouvait au bout du compte impliquer d’autres joueurs.

Que les Sixers aient eu envie de « glisser » PJ Tucker dans l’échange pouvait s’entendre. Car il doit toucher 11 millions de dollars cette saison, avec une « player option » (11.5 millions) pour la saison suivante.

« La situation de James n’a rien à voir avec moi. Même si je suis mêlé à tout ça, je suis en quelque sorte une victime (collatérale) », formule le vétéran qui, contrairement à son coéquipier, n’avait pas du tout l’intention de quitter la Pennsylvanie.

Beaucoup de « bruit » autour des Sixers

Parce qu’il continue de croire que l’équipe de Philadelphie peut gagner avec Joel Embiid. « Je le connais, je l’ai côtoyé, il pousse ces gars à essayer d’être meilleurs. Ils ont un nouvel entraîneur (Nick Nurse). Mais il a côtoyé ces gars, donc ils vont devenir une bonne équipe », mise P.J. Tucker.

Ce qui était déjà le cas jusqu’ici, selon lui, en dépit du remous médiatique généré par les situations successives de Ben Simmons et de James Harden. « Les médias vont en faire ce qu’ils veulent, mais Philly a une bonne équipe. On avait une bonne équipe. Ce que James a dit, c’est que lorsqu’on a joué, on a gagné. Cela aurait pu fonctionner, cela ne sera pas le cas. Mais c’était une bonne équipe. Je pense que tout ce bruit n’était que ça : du bruit. »

Du bruit, il ne devrait pas non plus en manquer à Los Angeles. Avec une telle constellations de stars réunies aux Clippers, les attentes seront là aussi très élevées. Au moins, en quittant Philadelphie, P.J. Tucker a encore une chance de viser gros. C’est tout ce qu’il recherche à ce stade de sa carrière.

« Je ne veux pas jouer si ce n’est pas pour une équipe qui a une chance de gagner. Depuis dix-huit ans, si je ne poursuis pas cet objectif, je ne peux pas jouer. Cela ne sert à rien. Et cette équipe a vraiment une chance. Regardez notre effectif. Je ne connais pas beaucoup d’équipes aussi armées que nous sur le papier », conclut-il.

P.J. Tucker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2006-07 TOR 17 5 50.0 0.0 57.1 0.7 0.7 1.4 0.2 0.7 0.1 0.4 0.0 1.8 2012-13 PHX 79 24 47.3 31.4 74.4 1.7 2.8 4.4 1.4 1.8 0.8 0.9 0.2 6.4 2013-14 PHX 81 31 43.1 38.7 77.6 2.0 4.5 6.5 1.7 2.5 1.4 1.3 0.3 9.4 2014-15 PHX 78 31 43.8 34.5 72.7 1.5 5.0 6.4 1.6 2.3 1.4 1.2 0.3 9.1 2015-16 PHX 82 31 41.1 33.0 74.6 2.0 4.2 6.2 2.2 2.5 1.3 1.4 0.2 8.0 2016-17 * All Teams 81 28 41.3 35.7 77.4 1.4 4.4 5.8 1.2 2.4 1.4 0.8 0.2 6.7 2016-17 * PHX 57 29 41.5 33.8 79.2 1.7 4.4 6.0 1.3 2.5 1.5 0.9 0.3 7.0 2016-17 * TOR 24 25 40.6 40.0 68.8 1.0 4.4 5.4 1.1 2.2 1.3 0.6 0.2 5.8 2017-18 HOU 82 28 39.0 37.1 71.7 1.1 4.4 5.6 0.9 2.5 1.0 0.9 0.3 6.1 2018-19 HOU 82 34 39.6 37.7 69.5 1.5 4.4 5.8 1.2 3.1 1.6 0.8 0.5 7.3 2019-20 HOU 72 34 41.5 35.8 81.3 1.6 5.1 6.6 1.6 3.2 1.1 1.0 0.5 6.9 2020-21 * All Teams 52 26 37.3 33.6 75.0 1.0 2.9 3.9 1.2 2.4 0.8 0.8 0.4 3.7 2020-21 * HOU 32 30 36.6 31.4 78.3 1.0 3.6 4.6 1.4 2.8 0.9 1.0 0.6 4.4 2020-21 * MIL 20 20 39.1 39.4 60.0 0.9 1.9 2.8 0.8 1.7 0.5 0.4 0.1 2.6 2021-22 MIA 71 28 48.4 41.5 73.8 1.4 4.0 5.5 2.1 2.3 0.8 0.9 0.2 7.6 2022-23 PHL 75 26 42.7 39.3 82.6 1.3 2.7 3.9 0.8 2.4 0.5 0.6 0.2 3.6 2023-24 * All Teams 31 16 36.0 37.1 100.0 0.9 1.8 2.7 0.5 1.7 0.5 0.3 0.2 1.7 2023-24 * LAC 28 15 35.6 36.7 100.0 1.0 1.6 2.5 0.6 1.6 0.5 0.2 0.2 1.6 2023-24 * PHL 3 22 40.0 40.0 0.0 0.3 4.3 4.7 0.0 3.0 1.0 0.7 0.7 2.0 Total 883 28 42.5 36.6 75.0 1.5 3.9 5.4 1.4 2.4 1.1 0.9 0.3 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.