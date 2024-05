Pourquoi Jevon Carter porte deux chaussures de couleurs différentes ?

Lorsqu’on regarde un match des Bulls sur le League Pass ou à la télévision, il faut zoomer sur l’écran pour découvrir la particularité de Jevon Carter. Et il faut même zoomer sur ses pieds. On découvre alors que le nouveau meneur des Bulls joue avec deux chaussures de couleurs différentes. Ça ne date pas de son arrivée à Chicago, et c’est le cas aussi bien à l’entraînement qu’en match.

« D’abord, quand je suis arrivé en NBA, je portais des And-1. J’étais le seul joueur signé avec And-1 » raconte Jevon Carter, qui porte aujourd’hui des Nike. « J’essayais alors d’aider And-1 à attirer l’attention. Sauf qu’à l’époque, je ne jouais pas vraiment, et je me suis demandé comment je pouvais attirer les regards sans jouer ».

Comment faire parler de son équipementier quand on ne joue pas ?

C’est là que lui vient l’idée de porter deux chaussures différentes, pour faire parler de lui, et donc de la marque.

« Je me suis dit que j’allais essayer, depuis le banc, d’être vu à la télévision avec deux chaussures dépareillées » poursuit l’ancien meneur des Suns et des Bucks. « Au moins, on se demandera : ‘Pourquoi il porte des chaussures dépareillées ?’, ‘Quelles chaussures porte-t-il ?’ Une fois que mon contrat avec And-1 a été signé, j’ai simplement continué de le faire. »

À Chicago, ce style est validé par ses coéquipiers, à commencer par DeMar DeRozan.

« J’adore ! Je suis à fond ! J’approuve clairement les chaussures dépareillées. Un jour, je l’ai vu avec deux chaussures identiques, et j’étais déçu. Du genre : ‘Où est passée la chaussure de l’autre couleur ?' » commente l’arrière All-Star, qui n’a pas, pour autant, franchi le pas.

Dans le passé, pour des événements ponctuels, d’autres joueurs avaient porté des chaussures dépareillées. On pense à Tracy McGrady et Ron Artest au All-Star Game 2004, ou à JaVale McGee lors du Slam Dunk Contest 2011. Sans oublier que les marques, et Nike en particulier, ont aussi sorti des modèles dépareillées comme la LeBron 19 Low évidemment baptisée « Mismatch ».

Jevon Carter Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MEM 39 15 30.3 33.3 81.3 0.4 1.3 1.7 1.8 1.4 0.7 0.9 0.3 4.4 2019-20 PHX 58 16 41.6 42.5 85.2 0.5 1.5 2.0 1.5 1.5 0.8 0.6 0.3 5.0 2020-21 PHX 60 12 42.2 37.1 57.1 0.3 1.3 1.5 1.2 0.9 0.5 0.3 0.2 4.1 2021-22 * All Teams 66 14 38.7 38.8 83.3 0.2 1.5 1.7 1.5 1.0 0.4 0.5 0.2 4.2 2021-22 * BRK 46 12 33.3 33.1 70.0 0.2 1.3 1.5 1.0 1.0 0.3 0.6 0.2 3.6 2021-22 * MIL 20 18 50.6 55.8 100.0 0.3 1.9 2.2 2.5 1.1 0.5 0.4 0.2 5.6 2022-23 MIL 81 22 42.3 42.1 81.6 0.4 2.1 2.5 2.4 2.0 0.8 1.0 0.4 8.0 2023-24 CHI 72 14 37.8 32.9 57.1 0.2 0.7 0.8 1.3 1.0 0.5 0.5 0.2 5.0 Total 376 16 39.6 38.3 79.8 0.3 1.4 1.7 1.6 1.3 0.6 0.6 0.3 5.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.