Draymond Green impressionné par la cuvée de rookies

Souvent critique sur les jeunes joueurs qui arrivent en NBA, Draymond Green a un discours très différent cette saison. L’intérieur a ainsi récemment réclamé que les rookies des Warriors accompagnent l’équipe en déplacement, afin de profiter de leur énergie. Et globalement, il est bluffé par la qualité des débutants.

« Quand vous regardez cette cuvée de rookies, elle ne ressemble pas vraiment à une cuvée de rookies » explique-t-il ainsi. « Même nos deux rookies (Brandin Podziemski et Trayce Jackson-Davis), si vous les lancez dans le match, ils ne font pas les erreurs classiques des rookies. Et c’est la même chose pour les jumeaux Thompson (Amen et Ausar) ou Wemby. Même Marcus Sasser. Ils ne ressemblent vraiment pas à des rookies. »

Draymond Green sourit en expliquant d’ailleurs que les nouveaux arrivés vont lui compliquer la tâche…

« Je crois que c’est une cuvée incroyable. Mais les jumeaux Thompson et Wemby m’embêtent parce qu’ils vont me compliquer les choses, quant au fait de continuer à intégrer les All-Defensive Teams (huit fois présent dans les All-Defensive Teams sur les neuf dernières saisons), si des jeunes arrivent et défendent comme ça. »

On pourrait aussi ajouter Chet Holmgren, techniquement un rookie, même s’il a connu une première saison blanche après avoir été drafté en 2022.

En tout cas, le quadruple champion (2015, 2017, 2018 et 2022) voit ça d’un bon œil, alors qu’il pestait justement contre le manque d’envie défensive des jeunes joueurs ces dernières saisons.

« Mais je suis heureux de voir ça » conclut-il ainsi. « Je suis heureux de voir des jeunes qui arrivent en NBA et qui acceptent le défi de défendre. Trop de jeunes arrivent dans cette ligue et ne pensant qu’à scorer. Ils ne pensent qu’à ça, qu’à la façon dont ils vont pouvoir déclencher des tirs. Et c’est tellement la mauvaise mentalité à avoir. Donc ça fait du bien de voir des jeunes qui arrivent avec un état d’esprit différent ».