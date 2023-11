Patrick Beverley sous le charme de l’altruisme de Nicolas Batum

Alors qu’on leur promettait l’enfer avec l’affaire James Harden, les Sixers ont parfaitement géré ce début de saison avec six victoires en sept matches, et le départ de l’ancien MVP s’est effectué en douceur avec les arrivées de quatre ailiers : Robert Covington, KJ Martin, Marcus Morris et Nicolas Batum. Le Français est arrivé en dernier, mais dès son premier match, il a séduit avec 11 points à 3/4 à 3-points.

Nick Nurse concentré sur leur jeu et sa rotation efficace, c’est Pat Beverley qui s’est dévoué à leur intégration. « Je parle, et j’évoque leur position » explique le meneur aboyeur. « Evidemment, on ne s’attend pas à ce qu’ils connaissent tous les systèmes, mais on a vraiment un ADN ici avec Nick Nurse. Il s’agit d’être physique et de se donner à fond. Donc, clairement, je coache sur ses aspects, et tout le reste viendra. »

Nicolas Batum joue juste

Pour l’instant, seuls Robert Covington et donc Nicolas Batum ont fait des apparitions dans la rotation, et Patrick Beverley est un grand fan du Français. À l’écouter, on a l’impression qu’il parle du Boris Diaw de San Antonio.

« C’est un joueur très intelligent, et il joue comme il faut » poursuit Patrick Beverley. « Quand vous avez quelqu’un qui joue comme ça, de manière altruiste, cela rend les choses plus faciles pour tout le monde. Lorsque lui, Korkmaz et moi sommes ensemble sur le terrain, nous avons trois joueurs très intelligents, capables de jouer comme il faut. On prend du plaisir, et ça se voit dans la feuille de stats dans la colonne +/-. »

Les Sixers auront besoin de tout le monde

À Nick Nurse désormais de peaufiner au mieux sa rotation pour trouver du temps de jeu pour tout le monde. Mais ce sera compliqué.

« Ce sont des pros » rappelle Tobias Harris. « Ils sont en NBA depuis un certain temps. Pour nous, il s’agit simplement de les accueillir et de les aider à progresser, car nous aurons besoin d’eux. Nous le disons depuis l’échange, mais nous avons 15 gars qui peuvent faire partie de la rotation. Collectivement, il s’agit de prendre conscience qu’on peut être appelé certains soirs, et d’autres soirs non. Il faut rester prêt et nous avons besoin de ces efforts supplémentaires de la part de chacun. »