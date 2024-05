RJ Barrett va serrer les dents

Absent du cinq majeur des Knicks la semaine dernière, contre Cleveland et Milwaukee , RJ Barrett a retrouvé ses coéquipiers sur les planches du Madison Square Garden ce lundi soir, signant un retour réussi (26 points, 6 rebonds et 4 passes) dans la victoire de New York contre les Clippers, pour la première de James Harden.

L’ailier canadien n’est pourtant pas « guéri » : son genou gauche grince toujours, malgré le repos de la semaine dernière. L’ancien de Duke pense que la gêne persistera, et il veut faire avec tant que ce n’est pas insurmontable.

« J’essaie de ne pas trop y penser. Ça grince un peu, mais je fais avec », a ainsi déclaré le natif de Toronto après la victoire de lundi. « Je vais composer avec la douleur, mais c’est avant tout un travail mental. »

Relativement épargné par les blessures depuis le début de sa carrière en 2019, RJ Barrett ne démarre donc pas idéalement sa cinquième saison sur le plan physique, mais il assure qu’il n’y a pas à s’inquiéter.

« Je vais continuer à suivre un traitement, ça va aller. C’est simplement que j’ai beaucoup joué au basket dernièrement », ajoute-t-il, lui qui a en effet enchaîné trois saisons à plus de 70 matchs et près de 35 minutes en moyenne par match, sans oublier une campagne FIBA cet été avec le Canada. « Je vais tenir le coup, ça ira. »

On l’espère en tout cas pour lui, alors qu’il signe un solide début de campagne pour le moment (22 points à 48% de réussite dont 44% de loin, 3.6 rebonds et 2.8 passes), et qu’il vient d’ailleurs de devenir le plus jeune joueur de l’histoire des Knicks, devant Patrick Ewing, à atteindre la barre des 5 000 points marqués en carrière.

R.J. Barrett Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NYK 56 30 40.2 32.0 61.4 0.9 4.1 5.0 2.6 2.2 1.0 2.2 0.3 14.3 2020-21 NYK 72 35 44.1 40.1 74.6 0.9 4.8 5.8 3.0 2.6 0.7 1.9 0.3 17.6 2021-22 NYK 70 35 40.8 34.2 71.4 0.9 4.9 5.8 3.0 2.0 0.6 2.2 0.2 20.0 2022-23 NYK 73 34 43.4 31.0 74.0 0.8 4.2 5.0 2.8 2.5 0.4 2.3 0.2 19.6 2023-24 * All Teams 58 32 49.5 36.0 71.5 0.9 4.5 5.4 3.3 2.2 0.5 2.2 0.4 20.2 2023-24 * TOR 32 34 55.3 39.2 62.9 1.1 5.3 6.4 4.1 2.6 0.6 2.5 0.4 21.8 2023-24 * NYK 26 30 42.3 33.1 83.1 0.7 3.5 4.3 2.4 1.7 0.5 1.8 0.4 18.2 Total 329 33 43.5 34.6 71.0 0.9 4.5 5.4 2.9 2.3 0.7 2.1 0.3 18.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.