La saison du marron pour la Nike Air More Uptempo

La Nike Air More Uptempo a marqué la génération 90 et continue de faire saliver, plus de 25 ans après sa sortie.

La paire a été récemment remise sur le devant de la scène avec ce coloris « Baroque Brown ». La tige en marron est recouverte du lettrage « AIR » sur des superpositions de blanc et doré. Un petit « Swoosh » apparaît en rouge au niveau de la semelle, également marron, et un autre ressort sous la semelle en plus gros.

C’est le treizième coloris de la Nike Air More Uptempo proposé par Basket4Ballers et vendu à 180 euros.