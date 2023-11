Le manque d’intensité au All-Star Game ? Adam Silver reconnait y être pour quelque chose

Sa discussion avec Chris Paul a eu l’effet d’un déclic. Après son échange avec le meneur des Warriors, Adam Silver dit prendre « la responsabilité » du manque d’intensité constaté depuis des années au All-Star Game.

« CP3 » a ainsi expliqué au grand patron de la ligue que toutes les distractions d’avant-match, et à la mi-temps de la rencontre des étoiles, perturbaient leurs routines et leur concentration.

« Vous nous dites à quel point le All-Star Game est important, mais vous changez ensuite tous nos protocoles d’avant-match pour qu’on ne suive pas nos routines habituelles, parce que vous avez ces présentations élaborées. On ne s’en plaint pas. On comprend pourquoi vous le faites, mais vous attendez ensuite de nous qu’on soit dans l’état d’esprit d’un match classique », a déploré le vétéran, selon les propos rapportés par le commissionner en personne, et repris par ESPN.

Il est vrai que ces présentations des joueurs, beaucoup plus longues pour marquer l’événement, n’ont pas grand-chose à voir avec celles d’un contexte normal. De là à expliquer le manque d’intensité général par ce seul facteur… Adam Silver considère malgré tout que « des signaux contradictoires » sont envoyés aux joueurs.

Des introductions plus courtes

« Si nous voulons que les joueurs considèrent cela comme un vrai match… Il ne s’agit pas de l’intensité des Finales, c’est juste un match pour le plaisir. Mais si nous voulons que les joueurs le considèrent comme tel, nous devons en faire autant. Cela signifie donc que l’introduction devra être un peu plus courte et que la mi-temps devra être un peu plus classique », fixe le responsable, qui ne veut pas que la mi-temps d’un All-Star Game prenne des airs de Super Bowl.

Cette évolution sera en vigueur dès la prochaine édition, en février 2024 dans l’Indiana. La 73e édition du match des étoiles sera par ailleurs marquée par le retour au format historique d’un affrontement entre l’Est et l’Ouest, avec la suppression du « Elam Ending » (pour atteindre un certain score dans le dernier quart-temps pour l’emporter).

Bien qu’Adam Silver reconnaisse que le retour à l’ancien format ne garantira pas plus d’intensité, il est optimiste quant à l’amélioration de cet événement, censé être l’une des vitrines de la ligue.

« Cela ne signifie pas nécessairement qu’ils défendront fort. Ce sera peut-être le cas à la fin du quatrième quart-temps. Cela signifie que les gars se disent : ‘C’est un match, essayons de le gagner’. Nous devons faire passer ce message clairement aux joueurs », termine le patron de la ligue.