Trae Young inaugure une rue à son nom dans la ville de son enfance

De passage en Oklahoma pour affronter le Thunder lundi soir, les Hawks de Trae Young ont organisé une petite sortie de groupe ce dimanche pour leur meneur, local de l’étape.

Natif de Lubbock au Texas, le meneur All-Star a effectivement grandi à Norman, au sud d’Oklahoma City, passant de l’école primaire au collège, puis au lycée (Norman North) et enfin à la fac (University of Oklahoma) où il est devenu le meilleur scoreur du pays (27 points, 8 passes) avant d’être drafté en 5e position par les Hawks.

Pour sa venue, sous les yeux de ses parents et ses frère et soeurs, de tous ses coéquipiers et du consultant (et légende) du club, Dominique Wilkins, le maire Larry Heikkila a décidé d’inaugurer une rue à son nom, la « Trae Young Drive » en face du complexe sportif qu’il fait construire (le Young Family Athletic Center) et qui devrait ouvrir ses portes en janvier 2024.

« C’est encore un tourbillon pour moi », a déclaré Trae Young à ESPN. « En tant qu’athlète, on rêve de jouer en NBA, de rentrer des tirs importants et de vivre des moments forts sur le terrain, mais on ne rêve pas forcément d’avoir une rue à son nom. C’est un peu surréaliste pour moi encore. Je m’en rendrais compte quand je verrai des gens passer dans cette rue et quand je devrais rentrer l’adresse dans mon GPS. »

« Norman, c’est tout pour moi ! »

Superstar de son lycée où il tournait à plus de 40 points de moyenne sa saison senior, Trae Young avait décidé de résister aux sirènes d’autres facs prestigieuses (Kansas, Kentucky, Washington) pour rester à Norman, à l’université d’Oklahoma, où il était « le plus à l’aise ».

« Norman, c’est tout pour moi ! », conclut Trae Young. « J’ai toujours fait savoir que j’étais né au Texas mais que j’ai grandi dans l’Oklahoma. J’ai le drapeau d’Oklahoma sur mon dos parce que c’est là que j’ai vraiment grandi. J’y ai fait l’école primaire, le collège, le lycée et même la fac. C’est là que je suis devenu la personne que je suis maintenant. Je n’ai pas honte de dire que je viens d’une petite ville d’où ne sortent que peu de sportifs pros. J’aime représenter ma ville. »

Avec près de 4 millions de dollars investis dans ce complexe sportif à son nom, Trae Young espère faire de Norman un lieu important pour les tournois de basket, mais aussi de volley voire de natation dans les années à venir.

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 31 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.3 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 34 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 35 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 1.0 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 35 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 6 35 34.6 28.2 87.0 0.7 2.0 2.7 10.3 1.8 1.5 3.8 0.0 21.7 Total 359 34 43.6 35.0 87.6 0.7 3.0 3.7 9.3 1.7 1.0 4.1 0.1 25.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.