Le programme de la semaine sur beIN SPORTS

Onze rencontres sont prévues cette semaine sur beIN Sports.

Bien évidemment, Victor Wembanyama y aura une place de choix, puisque tous les matchs des Spurs sont dorénavant visibles sur les antennes du diffuseur exclusif de la NBA en France.

Soit un déplacement à Indianapolis, un autre au Madison Square Garden de New York et le dernier face aux Wolves de Rudy Gobert. Ce sera le premier affrontement entre les « Twin Towers » de l’Equipe de France, et ça promet.

James Harden en « prime time »

On retrouvera également à deux reprises les Bucks, face aux Pacers et au Magic, ainsi que les Lakers, pour le retour de LeBron James à Miami et pour l’acte II du duel entre ce même LeBron James et Kevin Durant.

À noter aussi les retrouvailles entre Boston et Philadelphie, ou encore la reprise de la saison NCAA avec un joli Baylor/Auburn le soir où l’on ne jouera pas en NBA (Election Day oblige).

Enfin, dimanche prochain, en « prime time », on découvrira James Harden sous les couleurs des Clippers, et ce sera face aux Grizzlies de Marcus Smart.