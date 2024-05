On aurait pu encore choisir Nikola Jokic, voire Anthony Edwards ou Paolo Banchero, tous auteurs de sympathiques performances, mais Jayson Tatum méritait d’être mis en avant comme MVP de la nuit.

Auteur de 32 points à 10/20 au tir dont 6/10 derrière la ligne à 3-points et 11 rebonds face aux Nets, l’ailier a surtout marqué les esprits en scorant 9 des 14 points de son équipe lors d’un 14-4 décisif dans le quatrième quart-temps, qui a permis à Boston de reprendre le large alors que Brooklyn était revenu à une petit point.

« Nous avons un effectif dense et nous sommes extrêmement talentueux, à tous les niveaux » se réjouissait-il après cette cinquième victoire consécutive. « Ce qui est spécial dans ce groupe, c’est qu’il y a de très bons joueurs et des gars qui sont vraiment compétitifs. Des gars qui veulent gagner ».

Dans le deuxième quart-temps, Jayson Tatum en a aussi profité pour atteindre les 10 000 points en carrière.

À 25 ans et 246 jours, il devient le plus jeune Celtic de l’histoire à atteindre cette barre, effaçant Antoine Walker des tablettes. Dans l’histoire de la NBA, seuls neuf joueurs étaient plus jeunes que Jayson Tatum lorsqu’ils ont atteint les 10 000 points : LeBron James, Kobe Bryant, Kevin Durant, Carmelo Anthony, Tracy McGrady, Devin Booker, Bob McAdoo, Giannis Antetokounmpo et Dwight Howard.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.4 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 Total 513 34 46.0 37.5 84.4 0.9 6.3 7.2 3.5 2.1 1.1 2.3 0.7 23.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.