Kevin Garnett : « Je veux voir Wemby dans un concours de salsa ! »

Une à une, les stars du basket d’hier et d’aujourd’hui tombent sous le charme de Victor Wembanyama. Le Français confirme son statut de phénomène par sa personnalité, son jeu atypique pour un joueur de 2m24, mais aussi sa capacité à transformer l’avenir d’une franchise. Pour Kevin Garnett, pas de doute, « Wemby » est de la race des plus grands. Lui et Paul Pierce le placent même déjà parmi les cinq joueurs les plus talentueux de la NBA !

« Quand on avait vu David Robinson la première fois, on avait compris. On ne savait pas à quoi à s’attendre, mais on avait compris » rappelle Garnett au micro du podcast de Paul Pierce. « Idem avec Tim Duncan. C’était pareil. (Wembanyama) a ce truc en plus. C’est un scoreur de premier plan, il est à un tel niveau qu’il peut diriger une équipe ».

Et puis, il y a cette personnalité attachante et cette intelligence qui transpire de ses réponses et même de son jeu. « Il s’agit de son intelligence et de son éducation. Maintenant, il y a les systèmes, il y a les prises à deux… On savait à quoi il ressemblait dans un autre championnat, et il est différent grâce aux connaissances qu’il acquiert à San Antonio. On peut voir à quel combien il a évolué en un été. Il a changé en trois mois ? Deux mois ? Il a l’air non seulement plus fort, mais aussi plus intelligent » poursuit l’ancien intérieur des Wolves et des Celtics. »

« Yao Ming bougeait comme un chêne. Le Shaq marchait comme un chêne »

Comme la plupart des Américains, Garnett a découvert Wembanyama la saison passée lorsqu’il évoluait à Boulogne-Levallois, et il se souvient d’une action en particulier : une claquette dunk après avoir récupéré le rebond sur son propre 3-points raté. « Quand je l’ai vu shooter à 3-points, puis enchaîner avec un dunk, je n’arrivais pas à y croire ! Je n’avais pas vu ça depuis Dominique (Wilkins) ! ».

Même enthousiasme lorsqu’il parle de ce « move » main gauche de Wembanyama face au Thunder. « Il bouge comme un meneur de jeu ! Ce n’est pas un « move » de quelqu’un de 2m25 ! Yao Ming bougeait comme un chêne. Le Shaq marchait comme un chêne, à dégommer tout le monde. Je veux voir Wemby dans un concours de salsa, ou de bachata. Il est si léger sur ses appuis. »

A quand Wembanyama invité dans l’émission Danse avec les stars ?