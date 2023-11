Nick Nurse attend toujours Nicolas Batum

C’est au compte-gouttes que les recrues des Sixers débarquent au sein de l’effectif, et Nick Nurse sait qu’il ne pourra pas compter sur tout le monde pour la rencontre de samedi face à Phoenix. C’est à 13h00 heure locale (18h00 en France), et le coach de Philadelphie (4 victoires – 1 défaite) reconnaît que sa rotation actuelle lui convient parfaitement, et que c’est compliqué d’intégrer de nouveaux joueurs.

« La rotation actuelle ne me dérange pas. Je ne veux pas perturber le rythme » explique Nurse. « Mais nous verrons. Il faut que j’y réfléchisse et que j’en discute un peu avec le staff. Nous devons les intégrer. Ce n’est pas comme si le calendrier allait s’alléger, et ce n’est pas comme s’il y avait une grande pause à venir ou quelque chose comme ça. Donc il faut les intégrer à un moment ou à un autre. »

En l’état, seuls Robert Covington et KJ Martin, qui ont joué une minute face aux Raptors, devraient intégrer la rotation et récupérer du temps de jeu. Nurse a expliqué que Marcus Morris se remettait d’une blessure à l’aine, et qu’il n’était pas à 100%. Quant à Nicolas Batum, il doit régler de nombreux détails personnels puisque sa famille va rester à Los Angeles, et Nurse ne sait pas quand le Français sera disponible.

Kelly Oubre Jr. impatient de jouer avec le « chevalier français »

Si Nurse reste très évasif sur ses recrues, en revanche, Kelly Oubre Jr. est très enthousiaste. Très bon depuis le début de saison, et même titulaire face aux Raptors, l’ancien ailier des Hornets croit beaucoup dans les renforts en provenance des Clippers.

« Je suis très content ! J’ai joué avec Markieff (Morris) lorsque j’étais aux Wizards, et j’étais plutôt proche de sa famille. Marcus est un pote, et je suis content d’aller sur le champ de bataille avec lui. Il rend les choses excitantes car il a un style de jeu des années 90. Avec lui, RoCo, Nic… Nic n’est pas encore là, mais c’est un vétéran. Quel est son surnom, le chevalier français ? On ne donne pas ce nom à n’importe qui. Je veux aussi que KJ mette quelques dunks. Et les choses vont s’enchaîner, et ça va tourner. »