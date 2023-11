Les Warriors impressionnés par Chet Holmgren

Comme les autres rookies, il est dans l’ombre de Victor Wembanyama, qui prend toute la place et la lumière ces derniers jours. Néanmoins, Chet Holmgren réalise un début de saison (et de carrière) très, très intéressant, avec 17.2 points (à 62% de réussite au shoot, 56% à 3-pts) et 7.3 rebonds de moyenne.

Il vient même de signer son meilleur match face aux Warriors. L’intérieur du Thunder a rendu une copie solide : 24 points, à 7/9 au shoot, avec deux paniers primés, 8 rebonds et 5 passes. Sobre et efficace, il a même terminé en échangeant son maillot avec un Stephen Curry sous le charme.

« Il est ridiculement talentueux », déclare le meneur de jeu des Warriors pour The Oklahoman. « Il est difficile à jouer pour les grands mais aussi pour les joueurs plus petits. Et il commence seulement. Je sais qu’il a connu une saison blanche à cause d’une blessure, mais il est de retour et en bonne forme. Il joue bien et c’est plaisant à observer. »

Face à Golden State, Chet Holmgren a fait des choses simples, mais parfaitement exécutées. En seconde période, il a notamment joué le pick-and-roll avec un petit qui lui posait un écran. Le décalage fait, il le servait ensuite. Cela explique en partie ses cinq passes décisives, son nouveau record en carrière.

« Chet est un problème », confirme Draymond Green. « Il peut dribbler, shooter, il a une grosse envergure. C’est un gros contreur. Il ne va faire que progresser. »

Chet Holmgren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 OKC 5 29 59.6 52.4 80.0 1.2 6.0 7.2 2.2 3.4 1.0 2.2 2.6 15.8 Total 5 29 59.6 52.4 80.0 1.2 6.0 7.2 2.2 3.4 1.0 2.2 2.6 15.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.