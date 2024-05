Les Blazers enfoncent un peu plus les Grizzlies

Après avoir débuté la saison par trois revers, les Blazers vont beaucoup mieux, et cette nuit, ils signent une troisième victoire de suite pour revenir à l’équilibre. Un succès presque logique, puisque les coéquipiers de Deandre Ayton s’imposent 115-113 (a.p) face aux Grizzlies, qui n’ont toujours pas débloqué leur compteur de succès après six rencontres.

Pourtant, les coéquipiers de Desmond Bane pensaient avoir fait le plus dur en menant de 10 points à trois minutes de la fin (100-90) avec un dunk de David Roddy. Mais les Blazers, pourtant privés du tandem Henderson-Simons, vont réagir, au point de signer un 10-2 pour revenir à -2 grâce à deux lancers-francs de Malcolm Brogdon.

Shaedon Sharpe décisif en attaque et en défense

Il reste 46 secondes à jouer. Après un shoot à 3-points manqué de Desmond Bane, Jerami Grant loupe son 3-points dans le corner, et après une action confuse au rebond, les arbitres donnent la balle aux Blazers. Il reste 12 secondes, et Shaedon Sharpe décide d’attaquer le cercle. Faute de Roddy, et le sophomore envoie tout le monde en prolongation après son 2 sur 2 aux lancers-francs (102-102), mais aussi et surtout son contre sur le dernier tir de Luke Kennard.

Dans la prolongation, les Grizzlies vont craquer, et c’est encore Shaedon Sharpe qui frappe, notamment à 3-points.

Jerami Grant, oublié dans l’axe, l’imite pour donner quatre points d’avance à 39 secondes de la fin (112-108). Derrière, Xavier Tillman signe un vilain airball sous le cercle, puis fait la faute. Le duo Brogdon-Sharpe assure la victoire de Portland aux lancers-francs, et les deux formations se retrouveront à nouveau dimanche.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La technique qui fait mal. Auteur d’un « poster » monstrueux sur deux Blazers, Ziaire Williams a pris une technique, sévère, à 50 secondes de la fin. Si sévère qu’elle a donné deux lancers-francs à Malcolm Brogdon pour ramener les Blazers à -2.

– Retrouvailles entre anciens Celtics. Avant la rencontre, Marcus Smart est allé sauter dans les bras de Robert Williams, son ancien coéquipier aux Celtics. Franche accolade aussi avec Malcolm Brogdon, lui aussi transféré cet été par Boston.

– Blockorama. Les deux formations ont cumulé 17 contres, avec 10 côté Grizzlies, et 7 chez les Blazers. Meilleur défenseur de la NBA, Jaren Jackson Jr. en signe 3, comme Desmond Bane. Les deux cumulent aussi 63 des 113 points de leur formation.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.