À cause de l’ancien locataire, Shai Gilgeous-Alexander tente d’annuler l’achat d’une maison

Près de 1 000 mètres carrés de terrain, six chambres, huit salles de bain, une salle de cinéma et un quai privé sur le lac Ontario. Pour 8.4 millions de dollars canadiens, soit environ 5.7 millions d’euros, Shai Gilgeous-Alexander et sa compagne s’étaient offert un petit havre de paix à Burlington, au Canada. Ou du moins, ils le pensaient…

Car le couple n’est finalement resté dans la demeure que quelques jours, le temps de recevoir la visite de plusieurs personnes qui demandaient où était Aiden Pleterski, l’ancien locataire de la demeure.

Dans la foulée, Shai Gilgeous-Alexander et sa compagne font donc des recherches et se rendent compte que de nombreuses menaces ont été émises contre la demeure, certains menaçant même d’y mettre le feu.

De quoi vite pousser l’arrière d’Oklahoma City à remballer ses affaires, et désormais à déposer un recours en justice afin de faire annuler la vente, en accusant les vendeurs de lui avoir caché « l’historique des visites menaçantes sur la propriété et le risque permanent de ces visites », en sachant « qu’aucune personne raisonnable examinant des propriétés de ce type, de cette qualité et de ce prix ne l’aurait acheté » en ayant eu connaissance de ces problèmes.

Car Aiden Pleterski, qui louait auparavant la demeure en vue de l’acheter, s’est fait beaucoup d’ennemis. Cet ancien « roi de la cryptomonnaie » a ainsi fait perdre des millions de dollars à pas mal de gens, détournant l’argent qu’il promettait d’investir pour louer des jets privés, partir en vacances, acheter de voitures de luxe et donc louer cette maison de luxe. Des investisseurs floués ont porté plainte, mais d’autres ont carrément enlevé et torturé l’homme de 24 ans en décembre 2022, réclamant des millions de dollars à ses proches.

Du côté des vendeurs, on assure n’avoir rien caché à Shai Gilgeous-Alexander lors de la vente, en arguant que les « visites » n’étaient de toute façon pas menaçantes, les personnes étant reparties sans rien endommager.