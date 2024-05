Programme du soir | Le derby de Los Angeles au coeur d’une soirée à 13 matchs

À la même heure, Steph Curry reçoit ses victimes préférées, les Kings, pour un duel à suivre sur beIN Sports Max 5.

En amont, on suivra le duel entre Miami et Brooklyn à 00h30, ou celui entre Oklahoma City et New Orleans à la même heure. Mais aussi celui entre les Wolves de Rudy Gobert et les Nuggets de Nikola Jokic à 01h00.

À 01h30, Luka Doncic et les Mavericks accueillent de leur côté les Bulls. Avec ou sans Kyrie Irving ?

Programme complet

00h00 | Detroit – Portland

00h00 | Toronto – Milwaukee

00h30 | Atlanta – Washington

00h30 | Boston – Indiana

00h30 | Miami – Brooklyn

00h30 | New York – Cleveland (beIN Sports Max 4)

00h30 | Oklahoma City – New Orleans

01h00 | Houston – Charlotte

01h00 | Minnesota – Denver

01h30 | Dallas – Chicago

02h00 | Utah – Memphis

03h00 | Golden State – Sacramento (beIN Sports Max 5)

03h00 | LA Lakers – LA Clippers (beIN Sports 1)