Magic Johnson devient le 4e sportif milliardaire !

Magic Johnson rejoint Michael Jordan, LeBron James et Tiger Woods dans le club très fermée des sportifs milliardaires ! Selon le magazine Forbes, la fortune de l’ancien meneur des Lakers version « Show Time » serait estimée à 1.2 milliard de dollars.

Au début de l’année, Magic avait ajouté à son portefeuille une participation minoritaire dans les Washington Commanders (NFL), alors même qu’il détenait déjà des parts dans les Los Angeles Dodgers (MLB), LA Football Club (MLS) et les Los Angeles Sparks (WNBA). Cette année, il avait expliqué qu’il était prêt à devenir co-propriétaire des Knicks.

L’essentiel de la fortune de Magic Johnson provient de ses investissements à hauteur de 60% dans la compagnie d’assurance-vie EquiTrust dont les actifs sont passés de 16 à 26 milliards de dollars, pour un chiffre d’affaires annuel d’environ 2.6 milliards de dollars, selon Forbes.

Magic Johnson a aussi créé une joint-venture avec Starbucks pour ouvrir des cafés dans les quartiers noirs et un partenariat avec Loews pour ouvrir des cinémas dans les grandes villes à forte population noire, comme New York, Los Angeles, Atlanta et Houston.