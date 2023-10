Le MVP de la nuit | Dejounte Murray, un faucon trop rapide pour les loups

« On ne pouvait pas baisser la tête. » Très largement malmenés à domicile par les Wolves à la pause (60-79), Dejounte Murray et les Hawks, conscients de la force des « runs » dans la NBA actuelle, ont pu renverser la table pour s’imposer de 14 points.

L’ancien joueur des Spurs est pour beaucoup dans ce comeback des Hawks. Auteur d’un début de match sérieux, où il a régulièrement pris le dessus sur Mike Conley et Anthony Edwards, sur des prises de vitesse ballon en main et en profitant d’écrans de ses intérieurs, l’arrière a complètement pris feu dans le troisième acte. Là où les Hawks ont signé le gros de leur remontée (38-19).

« J’ai toujours été un joueur de rythme. Si vous observez les gars qui viennent de Seattle (ndlr : il est né là-bas), on peut tous dribbler. On peut se mettre en rythme avec le ballon. En ce qui concerne les shoots, si j’en rate un, je me dis que je vais mettre le suivant. Je travaille trop dur durant l’été, et même durant la saison, en amont des matchs, les jours sans matchs… Je suis au gymnase à bosser sur mon tir, mon équilibre, ma puissance. C’est une histoire de confiance », affiche le joueur de 27 ans.

De la confiance et du rythme, il n’en a pas manqué dans ce troisième quart-temps où il a multiplié les « pull-up » et les changements de direction pour se créer son tir, avec quelques dribbles, avant de déclencher à mi-distance. Zone depuis laquelle il a fait de gros dégâts. Sans rater le moindre tir (8/8), il a terminé cette période avec 22 points au compteur !

D’abord un leader en défense

« Je me contente d’être dans l’instant. Ça peut être mon soir ce soir, ça peut être celui de Trae (Young) mercredi ou Dre (De’Andre Hunter), JJ (Jalen Johnson), n’importe qui. Si on utilise le talent qu’on a dans cette équipe, on peut aller loin », juge Murray.

Cette nuit, il est allé très loin offensivement en allant jusqu’à égaler son record en carrière : 41 points (17/24 aux tirs dont 3/5 de loin !), 7 rebonds et 5 passes. Et, cerise sur le gâteau, il s’est également fait remarquer en défense sur Anthony Edwards par séquence. « La feuille de stats indique qu’il a marqué 41 points, mais défensivement, chaque fois que l’on voit des gars sur le ballon, bosser, se battre, c’est une source d’inspiration pour les gars qui sont derrière vous », apprécie Quin Snyder.

D’autant que Dejounte Murray, auteur d’un modeste début de saison à 15 points (40%) de moyenne jusqu’ici, veut d’abord être un leader en défense pour cette équipe. « Le plus important, c’est que j’essaie de relever le défi chaque soir d’être le leader, ce gars qui donne le ton en défense », affiche l’arrière qui préfère laisser le jeu venir à lui en attaque : « Avec moi, ça ne va pas être ‘Donnez-moi le ballon’, je crois en mes coéquipiers. Même si je rentre deux ou trois paniers de suite, si quelqu’un est ouvert, je crois qu’il doit être servi. Je suis ainsi, comme personne et comme joueur. »

Dejounte Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 SAN 38 9 43.1 39.1 70.0 0.2 1.0 1.1 1.3 0.8 0.2 1.0 0.2 3.4 2017-18 SAN 81 22 44.3 26.5 70.9 1.4 4.3 5.7 2.9 1.9 1.2 1.7 0.4 8.1 2019-20 SAN 66 26 46.2 36.9 79.8 1.1 4.8 5.8 4.1 2.2 1.7 1.9 0.3 10.9 2020-21 SAN 67 32 45.3 31.7 79.1 0.9 6.2 7.1 5.4 2.0 1.5 1.8 0.1 15.7 2021-22 SAN 68 35 46.2 32.7 79.4 1.2 7.1 8.3 9.2 2.0 2.0 2.7 0.3 21.2 2022-23 ATL 74 36 46.4 34.4 83.2 0.7 4.5 5.3 6.1 1.4 1.5 2.2 0.3 20.5 2023-24 ATL 3 32 39.5 9.1 81.8 0.7 2.7 3.3 5.7 0.3 1.0 1.7 0.7 14.7 Total 397 28 45.7 33.2 78.5 1.0 4.9 5.8 5.1 1.8 1.4 1.9 0.3 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.