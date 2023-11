Après avoir récemment porté le coloris « Aunt Pearl » de la KD 16 en hommage à sa tante disparue et pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein, Kevin Durant peut désormais arborer la version « Ms Wanda » de sa 16e chaussure signature, en hommage à sa mère, Wanda Durant.

Celle-ci se présente avec une tige articulée autour de ses couleurs préférées, à savoir différentes teintes de vert, et agrémentée de renforts latéraux en TPU en bleu ciel. Les finitions apparaissent en doré et blanc tandis que le col ressort dans un motif blanc, doré et vert.

La KD 16 « Ms Wanda » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 160 euros.