Joueurs de la semaine | Nikola Jokic et Tyrese Maxey sont les premiers récompensés

Pour cette première semaine de compétition, la NBA ne fait pas dans l’originalité à l’Ouest, puisque c’est Nikola Jokic qui est récompensé en tant que Joueur de la semaine, alors que Tyrese Maxey l’imite à l’Est.

Un sacre logique pour le « Joker », toujours invaincu en trois matchs avec ses Nuggets et qui a cumulé 26.3 points, 13.0 rebonds et 7.7 passes de moyenne. Le tout à 62% au shoot, 46% à 3-points et 77% aux lancers-francs, pour redémarrer du bon pied après son premier titre NBA.

Quant à « Rese », il a compilé 30.3 points, 6.7 rebonds et 6.3 passes décisives de moyenne sur trois matchs (deux victoires), à 50% au shoot, 56% à 3-points et 91% aux lancers. S’imposant, surtout, comme le premier lieutenant numéro de Joel Embiid du côté des Sixers, en l’absence de James Harden.

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 2 36 55.6 44.4 70.0 3.0 9.5 12.5 9.0 1.5 1.0 5.5 1.0 25.5 Total 598 31 55.3 34.9 82.8 2.6 7.9 10.5 6.7 2.8 1.2 2.9 0.7 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHL 61 15 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHL 75 35 48.5 42.7 86.6 0.4 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHL 60 34 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHL 2 40 52.4 58.8 84.6 0.5 4.5 5.0 7.5 2.0 1.0 0.5 0.5 32.5 Total 198 29 48.0 41.7 85.8 0.3 2.4 2.7 3.4 1.9 0.7 1.1 0.3 15.6

