Keegan Murray n’a pas le droit de refuser des tirs ouverts

Séquence intéressante lors du match entre Sacramento et Los Angeles, la nuit dernière. À +7 (71-64) pour les Kings dans le troisième quart-temps, De’Aaron Fox sert Keegan Murray sur le jeu rapide, l’ailier se retrouvant seul derrière la ligne à 3-points, alors qu’Austin Reaves part de loin pour tenter de venir le gêner.

Sauf que le sophomore hésite, et décide finalement d’attaquer le cercle. Se faisant siffler un marcher…

Immédiatement, Mike Brown appelle Sasha Vezenkov et demande un changement à la table de marque. Sauf que sur l’action suivante, après avoir noté l’attitude de son coach, Keegan Murray déclenche en première intention à 3-points, fait mouche et tape dans la main de son entraîneur sur le repli. Et Sasha Vezenkov retourner s’asseoir.

Une attitude appréciée par le « head coach » des Kings, qui ne veut pas que Keegan Murray refuse des tirs ouverts.

« Il était complètement ouvert et il avait un gars plus petit qui venait le gêner, et il fait un marcher… Il doit shooter. C’est l’un des meilleurs shooteurs que j’ai côtoyés. Il doit shooter. Je lui ai déjà dit que la seule raison qui le fera sortir cette année, à part pour se reposer, c’est s’il refuse de prendre ces put*** de tirs. »

Du coup, Mike Brown a justement aimé voir Keegan Murray « se rattraper » sur l’action suivante.

« C’est génial parce que l’opportunité suivante, il l’a prise. Et je crois qu’il s’est tourné vers moi et il m’a dit : ‘Fuck you’ (rires). Et j’adore, c’est super. Il peut shooter et il a intérêt à le faire parce que sinon, il sort. »

Keegan Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SAC 80 30 45.3 41.1 76.5 1.1 3.5 4.6 1.2 2.0 0.8 0.8 0.5 12.2 2023-24 SAC 2 35 37.9 35.0 66.7 2.5 5.0 7.5 1.0 3.0 1.5 2.0 1.5 15.5 Total 82 30 45.0 40.9 76.2 1.2 3.6 4.7 1.2 2.1 0.8 0.8 0.6 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.