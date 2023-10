Un fan des Cavaliers a réveillé Tyrese Haliburton

Tyrese Haliburton le concède aisément. Il a mis du temps à entrer dans sa rencontre à Cleveland samedi soir. « J’avais besoin que des shoots tombent dedans car la première mi-temps a été dure », explique-t-il pour l’Indy Star.

Le meneur d’Indiana a commencé la partie avec 2 petits points à 1/6 au shoot en première période. Il n’a pas voulu forcer et a préféré faire tourner avec 8 passes décisives. Déjà contre Washington, il avait mis du temps à démarrer.

« Je passe par des phases de jeu où j’ai l’impression d’être un peu en roue libre », analyse-t-il, lui qui finira avec 21 points et 13 passes. « Ce n’est pas volontaire et je ne le ressens pas sur le moment. Quand je regarde ça, il faut que je me mette en route car lors du dernier match, je n’étais qu’à cinq points à la pause. Là, j’en suis à deux points. Je dois être meilleur pour qu’on puisse gagner des matches. »

« J’ai dû lui parler pour me mettre en route »

Avec 8 points en troisième quart-temps, il y aura du mieux. Néanmoins, c’est vraiment en dernier acte que le joueur de Team USA va retrouver ses sensations et son efficacité. Ce n’est pas uniquement l’entrée dans le « money time » qui va réveiller Tyrese Haliburton, mais l’attitude d’un fan des Cavaliers.

« J’avais besoin d’une motivation extérieure. Je ne vais pas dire ce qu’il a exactement dit, mais globalement, c’était pour me dire d’arrêter de me plaindre. Je me suis dit que j’étais un adulte, qu’il n’allait pas me parler comme il le voulait. C’est à partir de là que tout s’est enchaîné. J’ai dû lui parler pour me mettre en route. »

La suite, ce sont 11 points marqués en dernier acte dont un 3/3 derrière l’arc. Les trois paniers primés ont été inscrits en une minute et ont donné dix points d’avance aux Pacers. Quelques instants après, il délivre une passe décisive pour un shoot à 3-pts de Myles Turner, qui va ainsi écarter définitivement les Cavaliers.

« Tyrese fait du Tyrese », admire Aaron Nesmith, qui a brillé dans ce match. « Je l’aime pour ça. Un moment, pendant le match, je lui ai dit que s’il allait bien, on irait bien aussi. Il a pris le contrôle et a marqué ses paniers primés. »

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.3 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.9 3.5 4.3 9.6 1.9 1.9 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.5 1.2 1.6 2.5 0.5 20.7 2023-24 IND 2 30 50.0 46.2 100.0 0.5 5.0 5.5 12.0 1.5 0.5 2.0 1.0 20.5 Total 193 33 47.9 40.8 85.8 0.7 2.9 3.6 8.0 1.4 1.6 2.3 0.5 16.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.