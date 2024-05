Victor Wembanyama : « Je ne vois pas de raison d’être frustré »

« Pfff… Nan, je dirais que c’est la troisième fois. » Théo Quintard vient de demander à Victor Wembanyama s’il s’était senti vraiment en difficulté pour la première fois, dans la globalité d’un match NBA.

Pour son troisième match dans la Grande Ligue, et contrairement aux rencontres face aux Mavericks et aux Rockets, l’intérieur des Spurs n’a toutefois jamais réussi à se lancer sur le parquet des Clippers. Ses deux lancers-francs manqués en début de rencontre étaient annonciateurs d’une soirée de maladresse pour lui et son équipe, découpée par les Californiens qui l’ont emporté de 40 points (123-83).

Une dimension physique à appréhender

« Les bons tirs que j’ai pris, je les visualise rentrer dans le cercle. Je garde confiance en me disant que ce sont des bons tirs, que je dois les prendre, qu’ils vont rentrer. Dans ce genre de défaite, il y a beaucoup de mauvais choix. Il y a beaucoup de choses à corriger », résume le Français, auteur d’une petite sortie à 11 points (4/10 aux tirs dont 0/2 de loin), 5 rebonds et 2 passes.

Dépassée au rebond ou dans la raquette, son équipe a été limitée à 37 petits points en première période. En plus de ne shooter qu’à 37.5%, les Spurs ont perdu 25 ballons qui ont généré 34 points pour leurs adversaires. Passes téléphonées vers le cœur de raquette, départ en dribble mal assuré… « Wemby » a perdu cinq de ces ballons.

Il a surtout donné le sentiment d’avoir été bousculé physiquement dessous. « Tout le monde va être physique avec lui, essayer de le déséquilibrer et ce genre de choses, il doit s’y habituer. C’est probablement la plus grande différence pour lui, toute cette dimension physique », remarque à ce sujet Gregg Popovich. « Il faut être agressif et physique avec lui », complète Robert Covington, auteur d’un travail de placement notable face au Français.

Au-delà du seul cas Wembanyama, Gregg Popovich attend ainsi plus de dureté de la part de sa formation.

Ne pas se désunir dans l’aprentissage

« Jouer à l’extérieur, ce n’est pas la même chose que de jouer à domicile. Si on démarre mal, on ne doit pas s’enfoncer, on ne peut pas perdre notre esprit de compétiteur. On se fait rapidement botter le cul, on doit se battre, rester ensemble car les gars commencent à se désunir un peu, on peut voir le langage corporel… C’est le principal enseignement à tirer pour nous », juge le technicien.

Un moment d’apprentissage pour cette jeune équipe. « On a un célèbre dicton à San Antonio, c’est ‘Pound the rock’. Cela a une signification profonde, et c’est ainsi que je vois la vie, avec toujours de l’adversité, et parfois des difficultés. Mais il ne s’agit pas de savoir à quel point cela va être difficile, mais à quel point on va être persévérants. Cela fonctionne pour une saison entière, mais aujourd’hui, c’est juste le début de la saison, ce n’est qu’une défaite », relativise Victor Wembanyama.

Pas de quoi être frustré alors ? Il soupire, hésite, puis rétorque : « Je ne vois aucune raison d’être frustré après trois matches. Le positif est que dès qu’on est revenu dans le vestiaire, on a posé un regard critique sur nous-même. Personne n’a baissé la tête. On apprend, c’est une question de constance. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 Total 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.