Quelle hiérarchie aux Lakers ?

Avec leur joli recrutement estival, les Lakers affichent désormais un effectif de qualité. Maintenant, il faut mettre tout ce petit monde en musique et cela demande du temps, Darvin Ham le sait, mais aussi des choix.

Pour l’instant, le coach de Los Angeles cherche. Il a son cinq majeur et ses remplaçants, mais les rotations qu’il effectue ne sont pas toujours lisibles. La preuve avec LeBron James, qui devait seulement jouer entre 28 et 30 minutes de moyenne, mais vient de passer 35 minutes sur les parquets contre les Suns, puis 39 à Sacramento.

« Il faut que je me penche sur les rotations, qu’on examine cela de près pour que les joueurs soient en rythme », annonce-t-il pour le Los Angeles Times. « On a beaucoup de joueurs. J’ai joué en NBA et c’est important de savoir quand on entre, quand on joue. Je vais commencer par m’occuper de nos rotations. C’est sans doute la chose la plus importante à laquelle je pense. »

Cam Reddish a par exemple commencé la saison avec 17 minutes face aux Nuggets pour ne fouler le parquet que 5 minutes à Sacramento. Christian Wood, Rui Hachimura ou Jaxson Hayes ont certes eu des minutes plus régulières, mais ils sont utilisés ici ou là.

La preuve : Darvin Ham et les Lakers, après trois matches, ont déjà utilisé dix combinaisons de cinq joueurs pendant plus de cinq minutes. En comparaison, Mike Brown et les Kings, également en trois rencontres, n’en affichent que cinq.

« Peu importe qui est sur le parquet, c’est une question d’effort à ce stade »

Avoir des joueurs qui entrent et qui sortent aussi régulièrement et parfois pour quelques instants seulement, cela freine logiquement l’alchimie collective. Sans oublier que Jarred Vanderbilt, essentiel en playoffs la saison passée, va revenir d’ici quelques jours.

« Quand on est sur le terrain, on doit faire en sorte que cela fonctionne avec les quatre autres joueurs avec nous », indique LeBron James. « On essaie d’être complémentaire avec les autres, offensivement et défensivement. Jusqu’à ce que le coach trouve un rythme, qu’on connaisse les schémas, il faut jouer, tout simplement. »

Darvin Ham va devoir établir une hiérarchie plus claire et installer des rotations bien définies sur lesquelles il pourra s’appuyer tout au long de la saison. En attendant, Anthony Davis réclame de l’intensité.

« Gabe Vincent a manqué une partie de la présaison, donc il cherche encore son rythme. Austin Reaves aussi cherche son shoot. Jarred Vanderbilt est absent alors qu’il est très important en défense », liste l’intérieur des Lakers. « On cherche. On a des nouveaux joueurs. Je trouve qu’on joue plutôt bien quand on est solide au rebond offensif et sur les transitions. Peu importe qui est sur le parquet, c’est une question d’effort à ce stade. »