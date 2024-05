Auteur d’un match plein pour sa première à domicile face aux Sixers, Damian Lillard a vite déchanté. Pour sa deuxième sortie devant son nouveau public, « Dame Time » s’est complètement loupé avec 6 points à 2 sur 12 aux tirs, mais aussi six balles perdues. Dans la large défaite face aux Hawks, il termine avec un +/- de -33 !

« On continue de se découvrir, les uns les autres », a rappelé l’ancien leader de Portland. « C’est un processus, et quand j’ai un début de match comme celui-ci ou même un match comme celui-ci, comment puis-je trouver ma voie sans avoir le ballon ? Dans le passé, je cherchais parfois le ballon, mais je n’ai pas à le faire ici. Il s’agit donc de trouver ces moments et ces opportunités pour me mettre en route afin d’être positif sur le terrain. »

Fin de série pour Damian Lillard

Sa contre-performance face aux coéquipiers de Trae Young est rare puisque Damian Lillard restait sur 79 matches de suite à 10 points et plus, et pour la première fois depuis 2020, il a atteint la mi-temps sans le moindre point inscrit. En bon capitaine, Giannis Antetokounmpo est le premier à le défendre.

« Je sais à quel point il est bon, et au final, nous avons juste besoin qu’il continue à tirer, qu’il continue à être un super joueur. Il est évident que nous n’avons pas gagné le match, mais c’est notre homme maintenant. Et puis, ce n’est que le deuxième match. Il est très, très tôt dans la saison. Nous sommes encore en train de nous découvrir. Nous découvrons ce qui fonctionne. Nous sommes en train de découvrir ce que nous savons faire et ce que nous ne savons pas faire. »

« Retrouvailles » avec le Heat

Pour se relancer, Damian Lillard n’aura pas le temps de cogiter puisque ce soir, les Bucks enchaînent avec la réception du Heat. Pour Giannis Antetokounmpo, il s’agit de se venger de l’élimination surprise en playoffs, tandis que Damian Lillard va défier la formation qu’il voulait rejoindre…

« Je n’ai jamais joué pour cette équipe. J’ai juste dit que c’était la destination que je voulais quand j’ai demandé à être transféré l’année dernière. Mais j’ai été transféré ici et j’en suis très content. Je suis heureux d’être ici. Je me suis très bien intégré ici. Pour moi, à titre personnel, l’histoire est terminée. Je n’y ai plus jamais pensé, et je ne vais pas me dire demain ‘C’est l’équipe pour laquelle j’étais censé jouer’ ou quoi que ce soit d’autre. Je connais Jimmy [Butler], je connais Bam [Adebayo] et on s’apprécie. Mais je joue pour les Bucks ».