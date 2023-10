Tyler Herro attend le match face à Milwaukee avec impatience

Tyler Herro est revenu renforcé d’un été pour le moins compliqué à gérer, puisqu’il a régulièrement été au cœur des rumeurs suggérant son départ de Miami. Le feuilleton interminable autour du trade autour de Damian Lillard n’a finalement pas abouti, et l’ancien meneur des Blazers a finalement atterri à Milwaukee tandis que Tyler Herro, lui, est bien resté en Floride.

La rencontre de ce soir, entre les Bucks et le Heat, sera donc une source de motivation à bien plus d’un titre pour l’arrière qui est en plus originaire du Wisconsin.

« Je suis clairement motivé. À chaque fois que je peux jouer chez moi, devant ma famille et mes amis, c’est toujours un plaisir. Vous savez, c’est un match qui est resté dans un coin de ma tête pour pas mal de raisons. Ce sera un bon match pour rebondir après ce soir, et j’ai hâte d’y être », a-t-il confié après la défaite 106-90 concédée sur le parquet des Wolves.

Du respect et beaucoup d’envie

Plutôt bon depuis deux matchs sur un plan personnel après une entame délicate face à Detroit, Tyler Herro espère pouvoir saisir cette opportunité pour conforter les dirigeants du Heat dans leur volonté de le conserver.

« Bien sûr », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé s’il y avait un surplus de motivation. « Chaque match était une opportunité de nous prouver à nous-mêmes ce qu’on vaut, et à moi-même aussi. C’est sûr, vous voyez les raisons que j’ai à l’esprit. Je suis simplement enthousiaste d’être de retour à Milwaukee et de jouer ».

Ne le cherchez pas en revanche sur le terrain du « trashtalking ». Tyler Herro respecte Damian Lillard et n’en fait pas une affaire personnelle. Ce sera simplement une occasion de se mesurer à l’un des meilleurs tandems de la ligue, et donc de montrer de quoi il est capable.

« C’est une chose d’avoir Giannis. Bien sûr, c’est une superstar. Mais c’est autre chose d’en avoir une deuxième comme Dame. Milwaukee est une petite ville qui adore le basket. Donc chaque fois que les Bucks gagnent et ont une équipe talentueuse comme celle-là, c’est toujours bon pour la ville », a-t-il ajouté avant d’évoquer le cas Lillard. « Je ne lui ai jamais parlé. Je ne lui parlerai probablement pas (ce lundi). Nous verrons ce qui se passera. Je respecte son jeu, c’est certain. Il n’y a aucune haine envers lui. C’est un grand joueur. Je l’ai observé toute ma vie. Je suis donc impatient de continuer à me mesurer aux meilleurs ».

Tyler Herro Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 55 27 42.8 38.9 87.0 0.3 3.8 4.1 2.2 1.4 0.6 1.6 0.2 13.5 2020-21 MIA 54 30 43.9 36.0 80.3 0.5 4.5 5.0 3.4 1.3 0.7 1.9 0.3 15.1 2021-22 MIA 66 33 44.7 39.9 86.8 0.5 4.5 5.0 4.0 1.4 0.7 2.6 0.1 20.7 2022-23 MIA 67 35 43.9 37.8 93.4 0.4 5.0 5.4 4.2 1.5 0.8 2.4 0.2 20.1 2023-24 MIA 3 38 37.3 37.9 100.0 0.3 4.0 4.3 4.3 1.3 1.3 1.7 0.0 22.0 Total 245 32 43.8 38.3 87.6 0.4 4.5 4.9 3.5 1.4 0.7 2.1 0.2 17.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.