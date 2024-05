Cam Thomas ne veut plus seulement être un pétard ambulant

Chassez le naturel, il revient au galop ! Scoreur dans l’âme, Cam Thomas est resté fidèle à lui même sur les deux premiers matchs de saison régulière de Brooklyn, terminant meilleur marqueur de son équipe à chaque fois, scellant même un nouveau record sur l’Opening Night perdue face à Cleveland. Avant lui, personne n’avait passé 36 points sur un premier match de saison régulière… en sortant du banc.

Le culot du joueur est intact et continue d’impressionner les observateurs, les fans et bien sûr ses coéquipiers. À l’image de Ben Simmons, passé par LSU, comme lui, et toujours bluffé par la capacité de Cam Thomas à scorer.

« Oui, c’est énorme. C’est quelque chose qu’il a été capable de faire ça toute sa vie, c’est un scoreur. Je pense qu’il apprend simplement à lire le jeu un peu différemment et à trouver le bon rythme tout en continuant à faire de bonnes lectures de jeu », a-t-il glissé.

Après s’être distingué en ayant enchaîné trois matchs de suite à plus de 40 points en février dernier lorsque les Nets venaient de se séparer de Kyrie Irving et Kevin Durant coup sur coup, Cam Thomas avait pourtant été utilisé avec parcimonie sur la fin de saison dernière. Mais comme l’avait dit Jacque Vaughn durant l’intersaison, le joueur a fait les ajustements nécessaires durant l’été en travaillant notamment sur la défense.

« On a besoin de lui », a confié son coéquipier Mikal Bridges. « Je veux dire, c’est son travail : de sortir du banc et d’apporter en attaque de manière instantanée. Il a joué dur défensivement, en se plaçant aux bons endroits, ce qui a été un point très important à apprendre pour lui. Mais c’est ce qu’il est censé faire en sortie de banc, apporter du scoring et de l’attaque… parce que les équipes vont se focaliser sur lui, et on peut alors trouver les autres gars. C’est ce qu’il est censé faire. Parce que c’est un incroyable scoreur ».

La confiance de Jacque Vaughn

S’il a gagné la confiance de son coach, Cam Thomas sait que le chemin est encore long et qu’il va notamment devoir gagner en régularité, progresser sur ses lectures de jeu et son apport en défense pour rester sur le terrain.

« Ça m’a fait du bien, évidemment », a-t-il poursuivi au sujet de son premier match réussi face à Cleveland. « Évidemment, on préfère toujours gagner, mais c’est bien de toujours penser à ce que vous faites de bien. C’est une bonne chose à faire pour le premier match de l’année. Mais je dois continuer à construire sur cette base. Ce n’était qu’un match. Je suis très attaché à la régularité ».

Cam Thomas a notamment compris l’importance de la défense, car tout ce qui compte pour lui, c’est désormais de rester sur le terrain le plus longtemps possible. Pour l’instant, il est en bonne place, parmi les meilleurs temps de jeu de l’effectif avec 29 minutes disputées en moyenne sur les deux premiers matchs.

« Nous devons simplement nous en tenir à nos principes, à ce que nous avons appris au camp d’entraînement, et continuer à défendre. Parce que c’est la raison d’être de notre équipe : défendre. Nous devons donc nous en tenir à nos principes et faire ce qu’il faut pour que tout aille bien », a-t-il souligné. « Tant que je suis sur le terrain, que je contribue et que j’aide l’équipe du mieux que je peux, c’est tout ce qui m’importe ».

Néanmoins, au sein d’une équipe en manque de scoring, son impact de ce côté du terrain pourrait vite lui permettre d’intégrer le cinq majeur. Et pas seulement lorsqu’il y a des absences…

Cam Thomas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BRK 67 18 43.3 27.0 82.9 0.2 2.2 2.4 1.2 1.0 0.5 0.8 0.1 8.5 2022-23 BRK 57 17 44.1 38.3 86.8 0.1 1.5 1.7 1.4 1.0 0.4 1.1 0.1 10.6 2023-24 BRK 66 31 44.2 36.4 85.6 0.4 2.8 3.2 2.9 2.1 0.7 1.9 0.2 22.5 Total 190 22 44.0 34.4 85.5 0.3 2.2 2.5 1.8 1.4 0.5 1.3 0.2 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.