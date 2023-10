Le programme de la semaine sur beIN SPORTS

La saison régulière se poursuit, avec pas moins de 15 rencontres au programme cette semaine sur beIN Sports.

L’occasion d’assister, notamment, à un Spurs – Raptors en prime time dimanche soir, ce qui nous permettra de suivre Victor Wembanyama à un horaire européen avantageux (21h30). On retrouvera d’ailleurs « Wemby » et San Antonio dans la nuit de jeudi à vendredi, face aux Suns de Kevin Durant.

Phoenix qui, comme Dallas et Golden State, sera diffusé à trois reprises cette semaine. On suivra également de près le derby de Los Angeles, les retrouvailles Knicks – Cavaliers, Warriors – Kings et Rudy Gobert – Jazz, ainsi que le duel entre Nikola Jokic et Luka Doncic ou celui entre Joel Embiid et Kevin Durant.