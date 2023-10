Programme du soir | Les Wolves à la relance face au Heat ?

À 01h00, Killian Hayes et les Pistons accueillent Chicago quand Bilal Coulibaly et les Wizards font face aux Grizzlies à la même heure. Même horaire pour le duel entre les Pelicans et les Knicks, sur beIN Sports 1.

À 01h30, les Cavaliers de Donovan Mitchell font eux face aux Pacers (beIN Sports Max 4) alors que Nick Nurse retrouve Toronto à la même heure, à la tête de Philadelphie.

À 03h00, Phoenix clôture la soirée face à Utah, toujours sans Bradley Beal mais peut-être avec Devin Booker.

Programme complet

01h00 | Detroit – Chicago

01h00 | Washington – Memphis

01h00 | New Orleans – New York (beIN Sports 1)

01h30 | Cleveland – Indiana (beIN Sports Max 4)

01h30 | Toronto – Philadelphie

02h00 | Minnesota – Miami

03h00 | Phoenix – Utah