Tout le monde a bien noté le retour aux affaires de Cade Cunningham

Après avoir manqué quasiment l’intégralité de la dernière saison suite à une blessure au tibia, Cade Cunningham a repris le fil de sa carrière face à Miami. Au bout du compte, ce fut une défaite pour la vraie première de Monty Williams sur le banc de Detroit. Mais les jeunes Pistons ont failli réussi un énorme comeback…

Menés de 19 points (94-75) à dix minutes de la fin, ils ont finalement échoué à une petite longueur (103-102) mais ils ont eu plusieurs balles pour l’emporter. Dont trois tirs manqués par Cade Cunningham dans la dernière minute.

Dommage, car le premier choix de la Draft 2021 a été le moteur du comeback (27-9) de son équipe, finissant le match avec 30 points à 13/27 au tir dont 4/9 de loin, ainsi que 9 passes décisives.

« C’est dingue d’être de retour sur le terrain, de me battre à nouveau avec mes frères » confiait Cade Cunningham après le match. « Je suis simplement reconnaissant et chanceux de faire ce que je fais. C’est en quelque sorte imprégné en moi et j’ai voulu jouer dur, rester dans le moment présent et laisser le jeu se dérouler. »

Le Luka Doncic des Pistons ?

S’il a donc un peu forcé sur la fin, Cade Cunningham a tout de même rappelé pourquoi il avait été choisi en première position de la Draft il y a deux ans, et pourquoi Steve Kerr le voulait dans l’équipe américaine cet été.

Avec sa taille (1m98), sa technique et sa façon de jouer à son rythme et de casser les pressions défensives adverses, l’ancien d’Oklahoma State a toutes les armes pour être le « Luka Doncic des Pistons ».

Erik Spoelstra, qui assistait Steve Kerr cet été au sein de Team USA, n’est d’ailleurs pas vraiment surpris.

« Lors du premier « scrimmage » (avec la Select Team), il avait marqué les esprits, et on s’en souvient. Mais c’est ce qu’on attend du premier choix de la Draft. Il a la taille, toutes les qualités techniques, la vision du jeu, le dribble, le tir. La façon dont il joue le jeu offensivement, c’est contradictoire par rapport à son expérience. »