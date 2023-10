Une touche gris métal sur la New Balance TWO WXY V4

Il y a un peu plus d’un mois, New Balance dévoilait la TWO WXY V4, avec une tige entre mesh et cuir, et une semelle assortie de double Fresh Foam X et Fuel Cell ainsi qu’un composant « Azorb » au niveau du talon et de l’avant du pied.

La marque a présenté de nouveaux coloris pour accompagner le début de la saison régulière NBA avec notamment cette version « Metal Mal », qui arbore différentes teintes de gris dont du gris métal au niveau du talon et de la base latérale avant du pied. Les finitions ressortent en noir tandis que la semelle, le col et la languette apparaissent en partie en blanc.

La New Balance TWO WXY V4 « Metal Mal » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.