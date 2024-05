Avec ou sans James Harden, Daryl Morey assure que les Sixers seront très bons

Daryl Morey l’admet : cette saison est « hyper critique », pour les Sixers comme pour lui.

Il faut dire qu’après le remplacement de Doc Rivers par Nick Nurse, le patron sportif de Philadelphie doit gérer un nouveau « mélodrame », avec la demande de transfert de James Harden, toujours pas résolue…

« Cette année, quoi qu’il arrive avec James (Harden), nous serons une très bonne équipe », assure toutefois l’ancien GM des Rockets au Philadelphia Inquirer. « Si James est là, nous serons encore meilleurs. Si James n’est pas là ou si nous obtenons une contrepartie en échange, nous serons très bons ».

Il est vrai que le MVP de la dernière saison régulière est toujours là, et que c’est déjà une bonne base.

« Je pense que nous avons le meilleur joueur de la ligue [Joel Embiid] », continue ainsi Daryl Morey. « Nous avons un excellent groupe. Et notre objectif devrait être de remporter le titre. Je ne me concentre pas vraiment sur le deuxième tour (des playoffs) parce que j’ai passé le deuxième tour plusieurs fois ».

Les Sixers, eux, ne l’ont toutefois pas fait depuis l’époque d’Allen Iverson, et leurs Finals de 2001. Depuis, le club de Pennsylvanie a buté sept fois sur les demi-finales de conférence, dont cinq fois lors des six dernières campagnes. Et Daryl Morey doit bien reconnaître que la fenêtre de tir de Joel Embiid et compagnie se réduit.

« C’est vrai qu’on n’a qu’un certain nombre d’années avec un super effectif comme celui-là. On est enthousiaste par rapport à ce que Coach Nurse apporte. Mis ensemble, ça nous promet une grande, grande année ».

Daryl Morey a noté les recrutements de Milwaukee et Boston, mais rappelle que « ça ne marche pas toujours ».

« Ce que Milwaukee et Boston ont fait, c’est très bien. Mais c’est pour cela que nous jouons les matchs. Nous avons le meilleur joueur de la ligue. Nous avons une star en devenir avec [Tyrese] Maxey. Et nous avons d’excellents joueurs, des gagnants, dans cet effectif ». Suffisant pour lutter contre les Bucks et les Celtics ?