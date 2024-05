Nassir Little, la bonne pioche des Suns ?

La mise en musique du « Big Three » des Suns, composé de Devin Booker, Kevin Durant et Bradley Beal, sera évidemment l’attraction de la saison à Phoenix. Mais pour aller loin, les trois stars auront besoin de soutien.

Pour cela, il y aura évidemment Jusuf Nurkic et Grayson Allen, mais aussi Nassir Little, dont on parle moins car son début de carrière a été marqué par les blessures. Gêné par des soucis aux abdominaux, à la hanche ou encore à l’épaule, l’ailier n’a finalement joué que 192 matches en quatre saisons.

Pourtant, avec son profil de « 3&D » en progrès, c’est-à-dire d’un joueur capable de shooter de loin et de défendre, il pourrait devenir un élément important pour soutenir le trio des Suns.

« C’est un joueur précieux », assure Frank Vogel à l’AZ Central. « Il est complet : il a progressé à 3-pts et peut défendre sur des petits comme des grands joueurs. Il va être un de ces joueurs qui nous seront utiles. On peut le mettre sur le meilleur joueur adverse, peu importe son poste. »

Deux missions : défendre et mettre les tirs ouverts

Nassir Little confirme son rôle en expliquant ce qu’il doit faire à Phoenix. « Apporter de l’énergie, défendre, prendre des rebonds, shooter quand je suis ouvert », liste-t-il notamment. « Être régulier et faire mon boulot, peu importe les joueurs autour de moi. »

Son shoot extérieur sera une clé pour les Suns. Les défenses seront concentrées sur Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal, et leurs coéquipiers vont donc avoir des shoots ouverts. Il faudra mettre dedans, ce que l’ancien de Portland fait de mieux en mieux, avec son 36% de réussite derrière l’arc la saison passée (avec même une séquence de plusieurs matches où il tournait à 40% de réussite), par rapport à son faible 29% lors de sa saison rookie.

« Il est plus que capable d’apporter en attaque, de mettre des shoots si le défenseur passe sous l’écran. Il a confiance quand il est en situation de catch-and-shoot », estime son coach.

« J’ai la sensation que, au fil des années, mon shoot extérieur s’est amélioré », juge pour conclure Nassir Little. « Je travaille encore dessus, pour gagner en régularité. C’est une question de répétition, mais je m’assure que mon coude est bien à l’intérieur, d’avoir une plus grande courbe. »

Nassir Little Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 POR 48 12 43.0 23.7 63.6 0.7 1.6 2.3 0.5 1.5 0.3 0.3 0.3 3.6 2020-21 POR 48 13 46.7 35.0 80.0 0.7 2.0 2.7 0.5 1.1 0.1 0.4 0.3 4.6 2021-22 POR 42 26 46.0 33.1 73.4 1.4 4.2 5.6 1.3 2.0 0.6 1.0 0.9 9.8 2022-23 POR 54 18 44.2 36.7 71.7 0.5 2.1 2.6 0.9 1.2 0.4 0.7 0.4 6.7 2023-24 PHX 45 10 46.0 30.0 85.0 0.3 1.4 1.7 0.5 0.9 0.2 0.3 0.2 3.4 Total 237 16 45.2 33.0 73.5 0.7 2.2 2.9 0.7 1.3 0.3 0.5 0.4 5.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.