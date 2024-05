Plus de peur que de mal pour Scottie Barnes

La scène avait un air de « déjà vu » ce week-end, lorsque Scottie Barnes a dû quitter prématurément ses coéquipiers, touché à la cheville. Il faut dire qu’il s’agit du talon d’Achille du playmaker des Raptors, avec des entorses lors des playoffs de sa saison rookie puis à deux reprises en début de saison dernière, aux deux chevilles.

Toronto a donc retenu son souffle lorsque son numéro 4 a quitté prématurément le terrain après une grosse prestation (23 points à 10/14 au tir, 6 rebonds et 2 contres en 25 minutes face aux Wizards). L’intéressé a donné de ses nouvelles dimanche, et plus de peur que de mal…. Même s’il a effectivement bien eu mal sur le coup.

« Effrayé » à chaque torsion

« Tout va bien, la cheville a juste un peu tourné, mais tout est rentré dans l’ordre », a-t-il d’abord lancé avant de revenir sur la douleur ressentie. « En fait, ça faisait très mal. À chaque fois que je me fais, même une mini-torsion de la cheville, je suis vraiment effrayé. J’en ai déjà eu quelques-unes dans le passé, donc je me dois de prendre des précautions. C’était le plus important ».

Quelques jours plus tard, tout semble donc être rentré dans l’ordre et il y a de bonnes chances que Scottie Barnes soit en tenue pour le premier match de saison régulière des Raptors.

D’ailleurs, son coach Darko Rajakovic a confirmé qu’il avait participé à l’intégralité de l’entraînement ce dimanche. « Je pense que mes chevilles guérissent assez vite. Je peux passer au-delà de ça. Je peux supporter la douleur », assure Scottie Barnes, qu’on devrait donc voir en tenue pour la réception des Wolves du tandem Towns-Gobert.

Scottie Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 TOR 74 35 49.2 30.1 73.5 2.6 4.9 7.5 3.5 2.6 1.1 1.8 0.7 15.3 2022-23 TOR 77 35 45.6 28.1 77.2 2.3 4.3 6.7 4.8 2.2 1.1 2.0 0.8 15.3 2023-24 TOR 60 35 47.5 34.1 78.1 2.4 5.9 8.2 6.1 2.0 1.3 2.8 1.5 19.9 Total 211 35 47.4 31.1 76.4 2.4 5.0 7.4 4.7 2.3 1.1 2.2 1.0 16.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.