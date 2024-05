Où s’arrêtera Shai Gilgeous-Alexander ?

« Tout ce qu’il a toujours fait dans sa carrière, c’est de progresser, donc ce ne serait pas une surprise s’il s’améliore encore ». Mark Daigneault a planté le décor au sujet de son « franchise player », Shai Gilgeous-Alexander. Au sortir d’une nouvelle saison NBA de très haut niveau et d’une Coupe du monde d’exception avec le Canada, SGA est plus que jamais attendu dans la cour des très grands pour 2023/24.

Que ce soit Luguentz Dort, son coéquipier à Oklahoma City et en sélection, ou Davis Bertans, avec lequel il joue désormais au Thunder et qu’il a affronté à la Coupe du monde, les deux ont été des témoins privilégiés du niveau de jeu de Shai Gilgeous-Alexander sur ces deux semaines de compétition.

« C’est formidable qu’il ait pu faire cela sur la scène mondiale. Le monde entier a pu le voir, et il s’améliore comme ça d’année en année », assure Luguentz Dort, tandis que les souvenirs de Davis Bertans sont forcément plus douloureux puisque SGA avait compilé 27 points, 6 rebonds et 6 passes décisives dans la victoire 101-75 du Canada face à la Lettonie, en phase de poules. « On avait eu un boulot difficile à gérer durant cette Coupe du monde. C’est lui qui a pris feu en deuxième mi-temps et qui nous a mis à terre à ce moment-là ».

Du feu dans les jambes

Alors que le noyau dur du Thunder est resté inchangé autour de lui et que cette stabilité est un atout de plus pour la saison à venir, Shai Gilgeous-Alexander aborde ce début d’exercice en pleine forme.

Après une Coupe du monde à 24.5 points, 6.4 rebonds et 6.4 passes décisives de moyenne, il a gardé le rythme avec le camp d’entraînement trois semaines plus tard et deux sorties en présaison.

« L’une des raisons pour lesquelles j’ai voulu jouer au basket avec le Canada pendant l’été, c’est parce que ça te donne un peu plus de jambes et un peu plus d’élan avant la présaison », a-t-il souligné. « L’été, j’ai toujours essayé de trouver des matches entre potes pour le faire, mais il n’y a rien de mieux qu’un vrai match, la vraie adrénaline, de vrais adversaires. Oui, j’ai l’impression que c’est utile et on va voir si ça l’est ».

Premiers éléments de réponse ce mercredi, à Chicago, pour le premier vrai match du Thunder version 2023/24.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.6 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.7 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 Total 386 33 49.6 34.9 85.2 0.7 4.0 4.8 4.9 2.3 1.4 2.3 0.8 22.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.