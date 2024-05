Les Pelicans sauvent le soldat Ryan

Matt Ryan. Ce nom ne dit peut-être pas grand-chose aux fans de NBA, sauf peut-être du côté de New Orleans, que l’ailier shooteur avait crucifié avec un tir égalisateur incroyable au buzzer, lorsqu’il portait la tunique des Lakers, en début de saison dernière. Les Californiens avaient ainsi arraché la prolongation et remporté le match ensuite, faisant de Matt Ryan le héros de la soirée.

La bonne nouvelle, c’est que Matt Ryan va rejoindre les rangs des Pelicans et ne martyrisera donc plus les troupes de Willie Green. Coupé par les Wolves il y a trois jours, où il avait signé un « two-way contract », l’ailier a rebondi dans la foulée en Louisiane, qui lui a également fait signer un contrat similaire. Il rejoint ainsi Dereon Seabron et Kaiser Gates, également titulaires de ce type de contrat qui permet de naviguer entre la G-League et la NBA.

Les absences de Trey Murphy II et de Naji Marshall pour attaquer la saison ont dû peser dans ce choix.

Avant d’arriver à New Orleans, Matt Ryan avait été aperçu à Boston (un match en 2021-2022) puis donc aux Lakers et aux Wolves la saison passée. Ses passages en G-League ont été plutôt concluants, entre la saison 2021/22 avec les Maine Celtics (20.4 points à 45% de réussite à 3-points en moyenne sur 14 matchs) et son court passage aux Iowa Wolves la saison passée (18.3 points, 3.4 rebonds, 4 passes décisives en moyenne sur 7 matchs). Ce sera à lui de profiter de la moindre opportunité pour essayer de se montrer à l’étage supérieur.

À noter que l’effectif de Willie Green compte toujours 14 noms et qu’il reste donc un contrat garanti à distribuer.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.

Matt Ryan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BOS 1 5 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 2022-23 * All Teams 34 9 37.0 38.1 83.3 0.1 0.7 0.8 0.5 0.8 0.2 0.2 0.0 3.6 2022-23 * MIN 22 8 42.4 38.8 85.7 0.1 0.5 0.6 0.6 0.6 0.1 0.2 0.1 3.4 2022-23 * LAL 12 11 30.6 37.1 80.0 0.2 1.0 1.2 0.3 1.2 0.2 0.3 0.0 3.9 2023-24 NOP 28 14 43.4 45.1 92.9 0.2 1.2 1.4 0.6 1.1 0.2 0.7 0.0 5.4 Total 63 11 39.8 41.1 88.5 0.2 0.9 1.1 0.5 0.9 0.2 0.4 0.0 4.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.